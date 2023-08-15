Из-за замечаний: на Днепропетровщине солдат застрелил своих сослуживцев

На Днепропетровщине будут судить солдата, подозреваемого в убийстве своих товарищей.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Единого реестра судебных решений.

По данным следствия, подозреваемый был мобилизован в конце марта этого года на должность водителя-электрика.

В августе мужчина вместе с товарищами оказался в поселке Росишки Синельниковского района. Во время отдыха военные выпивали, а в какой-то момент между ними начался конфликт.

Нетрезвый солдат обиделся на замечания товарища, который отругал его за несоблюдение правил внутреннего распорядка и дисциплины в подразделении. По словам следователей, мужчина из-за неприязни к сослуживцам, взял в руки автомат и расстрелял обоих.

Свидетель заявил, что события произошли, когда мужчины готовили ужин. Мужчина получил подозрение в умышленном убийстве двух человек. Он находится под стражей.

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