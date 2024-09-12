Из-за вражеских обстрелов на Днепропетровщине загорелась церковь

Напомним, сегодня в Никополе россияне обстреляли коммунальщиков, которые помогали чрезвычайным людям после очередной атаки.

На месте работали пожарные. Пожар был ликвидирован, обошлось без пострадавших.

В результате атаки загорелась крыша церкви. Произошло возгорание деревянных конструкций перекрытия. Затем огонь распространился на внутренние помещения. Произошло разрушение здания.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

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