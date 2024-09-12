Из-за вражеских обстрелов на Днепропетровщине загорелась церковь

Из-за очередного вражеского обстрела Никополя разрушено культовое сооружение.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
В результате атаки загорелась крыша церкви. Произошло возгорание деревянных конструкций перекрытия. Затем огонь распространился на внутренние помещения. Произошло разрушение здания.
На месте работали пожарные. Пожар был ликвидирован, обошлось без пострадавших.
Напомним, сегодня в Никополе россияне обстреляли коммунальщиков, которые помогали чрезвычайным людям после очередной атаки.
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