Из-за вражеских обстрелов Днепра одна из ТЭС ДТЭК прекратила производство электроэнергии

Наши защитники уничтожили 10 «шахедов» в Днепровском районе. Но, к сожалению, есть несколько «прилетов» в областном центре.
Как сообщили в компании ДТЭК, в результате вражеских обстрелов одна из их ТЭС прекратила производство электроэнергии.
В ночь с 12 на 13 февраля в результате обстрела пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. Станция прекратила производство электроэнергии, – сообщили в ДТЭК.
После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации последствий и возобновлению работы оборудования.
Читайте также:
Автор:
К счастью, другие люди не пострадали.
Нужна ваша помощь!
Теплоэлектростанция компании ДТЭК в Днепре, в которую попали российские дроны…
Фото было сделано 8 февраля!
К счастью, другие люди не пострадали.
Днепровские школьники завершат обучение в июне.
Для получения прав жителям Днепра, как и всей Украины, необходимо сдать теоретический и практический экзамен в МРЕО. Для сдачи теории будущему водителю необходимо пройти тесты на знание правил ПДД. А для сдачи практики – доказать, что они могут управлять автомобилем…
В Днепропетровской области гадалка выманила у женщины золото.
Нужна ваша помощь!
Теплоэлектростанция компании ДТЭК в Днепре, в которую попали российские дроны во время ночной атаки, получила критические повреждения.
Омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на появление тг-каналов, где кибербуллили подростков.
Фото было сделано 8 февраля!
В Кривом Роге поймали коллаборантку.
Завтра во всем мире будут отмечать День святого Валентина. За несколько дней до наступления этого дня на прилавках магазинов появляются различные товары, связанные с темой любви, а владельцы магазинов и ресторанов пытаются как-то тематически украсить вход в заведение или обустроить…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!