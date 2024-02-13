Из-за вражеских обстрелов Днепра одна из ТЭС ДТЭК прекратила производство электроэнергии

Ночью враг массированно атаковал Днепропетровщину беспилотниками.

Наши защитники уничтожили 10 «шахедов» в Днепровском районе. Но, к сожалению, есть несколько «прилетов» в областном центре.

Как сообщили в компании ДТЭК, в результате вражеских обстрелов одна из их ТЭС прекратила производство электроэнергии.

В ночь с 12 на 13 февраля в результате обстрела пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. Станция прекратила производство электроэнергии, – сообщили в ДТЭК.

После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации последствий и возобновлению работы оборудования.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: