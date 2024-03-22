Из-за вражеской атаки часть Каменского и Павлограда обесточены

Утро на Днепропетровщине началось с тревоги и взрывов.

Из-за вражеской атаки большая часть Каменского обесточена. Сейчас отключены объекты водо- и теплоснабжения. Остановлено движение трамваев.

Об этом сообщил городской голова Андрей Белоусов.

Энергетики и все соответствующие службы работают. Информацию о восстановлении электроэнергии и дальнейшей ситуации предоставим позже. Держимся. Напоминаю о пунктах «незламності» и действующих скважинах, адреса которых можно найти по ссылке, — написал он.

Также обесточена часть Павлограда из-за повреждения электрических сетей.

Ремонтные работы начнутся после отбоя воздушной тревоги. Сохраняем спокойствие и заботимся о собственной безопасности, — отметили в городском совете.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге есть попадания в объекты критической инфраструктуры: введены графики аварийных отключений.

Также отметим, по словам Германа Галущенко, министра энергетики Украины, это была самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время. К сожалению, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях. Кроме этого, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС.

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