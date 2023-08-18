Из-за войны инфаркты «помолодели»: вблизи Днепра у 37-летней женщины на работе произошел сердечный приступ

Об этом сообщила медик Татьяна Есич.
По словам медика, по статистике инфаркты чаще происходят у мужчин, но в последнее время участились случаи острых сердечных заболеваний у женщин, причем молодого возраста. Кардиологи связывают это именно с войной, ведь мы все постоянно находимся в стрессе из-за тревог и новостей.
В начале августа новомосковские медики выезжали на вызовы по поводу инфарктов у женщин.
Так, 1 августа в помощи нуждалась 55-летняя жительница Новомосковского района, а 6 августа медики выезжали на помощь 37-летней женщине, у которой случился сердечный приступ на работе.
После осмотра и обследования у обеих женщин диагностировано: «Острый коронарный синдром с элевацией сегмента ST», — отметила Татьяна Есич.
Оказав экстренную медицинскую помощь обеих женщинам госпитализировали в больницы Днепра.
Важно помнить: чем меньше времени пройдет от начала симптомов острого коронарного синдрома до госпитализации в кардиологический центр, тем лучше шансы на выздоровление.
На фото выше фельдшеры одной из бригад, оказывавших помощь женщинам.
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