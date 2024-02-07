Из-за утреннего ракетного удара по Павлограду пострадала женщина: уточненные данные от ОВА

7 февраля для Днепропетровщины оказалось тяжелым.

По уточненной информации, из-за утреннего ракетного удара по Павлограду ранен человек. Это 30-летняя женщина. Взрывной волной выбило окна в трех домах – двух- и пятиэтажках, информирует в своем телеграм-канале глава Днепрова Сергей Лысак.

Обстрелы Днепропетровщины 7 февраля – что известно?

От российских атак 7 февраля страдали три района Днепропетровской области.

Атаковать область начали еще ночью, когда на Новомосковск направили несколько ударных дронов. Два из них удалось сбить, но остальные поразили территорию местного коммунального предприятия. По словам городского головы Сергей Резника, город потерял почти всю коммунальную технику.

Утром атаковали Павлоградский район. Одну ракету сбили военные Воздушного командования Схід. Еще одна «прилетела» по инфраструктурному объекту.

Обстреливали также Никопольский район. В Марганце дрон-камикадзе попал в машину. Два человека пострадали, но они будут лечиться дома. Всего на район выпустили 5 FPV-дронов и несколько артснарядов.

Всего в районе повреждены 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки. А еще – авто, газопровод и линия электропередач.

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