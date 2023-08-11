Из-за сильного дождя в Днепре затопило несколько улиц (ВИДЕО)

Днепр накрыла непогода.

Всю ночь в Днепре шел дождь, поэтому город немного подтопило.

Фото и видео опубликовали в соцсети.

На кадрах видно, что местами вода достает до кузова авто, машины просто «плывут» по улицам.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Днепропетровской области дождь будет весь день, а также ожидаются шквалы и гроза.

Поэтому, выходя из дома, берите с собой зонт!

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