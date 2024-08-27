Из-за самой масштабной ракетной атаки до сих пор задерживаются поезда, которые едут в Днепр

Задерживаются несколько поездов из-за последствий вчерашних атак на энергетическую инфраструктуру, сообщили в Укрзализныце.
Больше всего отстают от графика:
Несколько обратных рейсов отправятся с начальной станции позже запланированного минимум на час:
Напомним, вчера, 26 августа, россияне совершили одну из самых масштабных воздушных атак, в ходе которой применили 127 ракет разного типа и 109 ударных дронов. Силы ПВО отразили нападение, но некоторые ракеты не удалось сбить.
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