Из-за самой масштабной ракетной атаки до сих пор задерживаются поезда, которые едут в Днепр

Несколько поездов, курсирующих из и в Днепр задерживаются.

Задерживаются несколько поездов из-за последствий вчерашних атак на энергетическую инфраструктуру, сообщили в Укрзализныце.

Больше всего отстают от графика:

120 «Дорогуск – Днепр» +7:46

64 «Львов – Харьков» +7:44

6 «Ясиня — Запорожье» +5:24

95 «Киев – Рахов»+5:23

18 «Ужгород – Харьков» +5:06

7 «Киев – Черновцы» +5:03

Несколько обратных рейсов отправятся с начальной станции позже запланированного минимум на час:

17 Харьков – Ужгород

93 Харьков – Хелм

120 Дорогуск – Днепр

Напомним, вчера, 26 августа, россияне совершили одну из самых масштабных воздушных атак, в ходе которой применили 127 ракет разного типа и 109 ударных дронов. Силы ПВО отразили нападение, но некоторые ракеты не удалось сбить.

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