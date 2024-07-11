Из-за повышенной ракетной опасности: в Днепре перенесли детский фестиваль

В Днепре перенесли детский фестиваль по рыбалке, который должен пройти 13 июля. Об этом сообщили в Департаменте молодежной политики ГТР. Причина отмены мероприятия – повышенная ракетная опасность.
Новая дата, на которую перенесли фестиваль, сейчас не сообщаются.
К сожалению, мы должны сообщить, что в связи с повышенной ракетной опасностью, мы вынуждены перенести Детский рыболовный фестиваль. Анонс следующей даты проведения мероприятия будет сообщен впоследствии, — говорится в сообщении.
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