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Из-за повышенной ракетной опасности: в Днепре перенесли детский фестиваль

Сегодня 14:45
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В Днепре из-за ракетной опасности отменили проведение детского фестиваля.

Новости Днепра про Из-за повышенной ракетной опасности: в Днепре перенесли детский фестиваль

В Днепре перенесли детский фестиваль по рыбалке, который должен пройти 13 июля. Об этом сообщили в Департаменте молодежной политики ГТР. Причина отмены мероприятия – повышенная ракетная опасность.

Новая дата, на которую перенесли фестиваль, сейчас не сообщаются.

К сожалению, мы должны сообщить, что в связи с повышенной ракетной опасностью, мы вынуждены перенести Детский рыболовный фестиваль. Анонс следующей даты проведения мероприятия будет сообщен впоследствии, — говорится в сообщении.

Новости Днепра про Из-за повышенной ракетной опасности: в Днепре перенесли детский фестиваль

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