Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Из-за повреждений магистрали в Днепре снова пропадет вода: когда дадут

Сегодня 12:28
просмотров

В нескольких районах Днепра снова не будет воды.

Новости Днепра про Из-за повреждений магистрали в Днепре снова пропадет вода: когда дадут

Не успели мы прийти в себя под предварительного отключения воды, так началось новое. Из-за повреждений магистрали на улице Набережной Заводской не будет водоснабжения сразу в нескольких районах города:

— в Новокадаком районе: от улицы Набережная Заводская начиная с Кайдакского моста;
— в Соборном районе: ж/м. Победа 1-6;
— в Центральном районе;
— в Шевченковском районе: от улицы Набережная до проспекта Дмитрия Яворницкого.

Также будет понижено давление на левобережной части города.

Водоснабжение обещают возобновить до 21:00 26 ноября.

Еще кое-где вода есть, поэтому сделайте запасы.

Читайте також:

Новости Днепра про Из-за повреждений магистрали в Днепре снова пропадет вода: когда дадутУкраїнська Новости Днепра про Из-за повреждений магистрали в Днепре снова пропадет вода: когда дадутРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Россияне нанесли удар по Запорожью: повреждена больница
    Новости Днепра
    Сегодня 11:10
    Россияне нанесли удар по Запорожью: повреждена больница

    Российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожью,…

    ВСУ отразили наступление россиян в двух областях, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    ВСУ отразили наступление россиян в двух областях, — Генштаб

    Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 24 ноября…

    В Днепре задержан мужчина в военной форме, который фотографировал Мерефо-Херсонский мост
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    В Днепре задержан мужчина в военной форме, который фотографировал Мерефо-Херсонский мост

    В Днепре задержали подозрительного мужчину.

    Двое мужчин из Днепропетровщины чуть не утонули в реке на Закарпатье, потому что пытались сбежать из Украины
    Новости Днепра
    Сегодня 07:25
    Двое мужчин из Днепропетровщины чуть не утонули в реке на Закарпатье, потому что пытались сбежать из Украины

    В Закарпатье отец с сыном, оба из Днепропетровщины, едва не…

    Последние новости

    В войне с русскими оккупантами погиб наш соотечественник Леонтий Романовский
    В войне с русскими оккупантами погиб наш соотечественник Леонтий Романовский

    В городе Марьинка Донецкой области погиб сотрудник «АрселорМиттал Кривой Рог» Леонтий Романовский. Он работал в агломерационном цехе No1.

    Сегодня 13:00
    просмотров
    Два жителя Днепропетровщины пытались переплыть реку, чтобы избежать мобилизации
    Два жителя Днепропетровщины пытались переплыть реку, чтобы избежать мобилизации

    На Закарпатье пограничники вытащили из реки днепропетровцев, пытавшихся нелегально попасть за границу во избежание мобилизации.

    Сегодня 12:24
    0
    просмотров
    Силы обороны отомстили за убийство младенца в Запорожье – Федоров
    Силы обороны отомстили за убийство младенца в Запорожье – Федоров

    Украинские военные уничтожили ракетный комплекс С300, из которого россияне убили новорожденного мальчика в Вольнянске.

    Сегодня 12:15
    просмотров
    В части Днепра отсутствует водоснабжение: адреса
    В части Днепра отсутствует водоснабжение: адреса

    Такая ситуация сложилась из-за отсутствия электричества.

    Сегодня 11:17
    0
    просмотров
    Россияне нанесли удар по Запорожью: повреждена больница
    Россияне нанесли удар по Запорожью: повреждена больница

    Российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожью, в результате обстрела повреждения получило здание больницы.

    Сегодня 11:10
    просмотров
    Техническая вода с подвала и очереди в магазины без света: как жители Днепра пережили блекаут (ФОТО)
    Техническая вода с подвала и очереди в магазины без света: как жители Днепра пережили блекаут (ФОТО)

    Вчера по всему Днепру не было воды, света, телефонной связи и Интернета, не ходил коммунальный транспорт и часть горожан не пошла на работу. Большая часть торговых сетей, аптек и прочих магазинов также не работали, потому что были обесточены. Купить продукты…

    Сегодня 11:05
    просмотров
    В Новомосковске семилетняя Катеринка сделала сюрприз полиции
    В Новомосковске семилетняя Катеринка сделала сюрприз полиции

    Семилетняя Катеринка посетила Новомосковский РОВД со сладким сюрпризом.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    ВСУ отразили наступление россиян в двух областях, — Генштаб
    ВСУ отразили наступление россиян в двух областях, — Генштаб

    Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 24 ноября успешно остановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.

    Сегодня 09:30
    1
    просмотров
    В Днепре транспорт ходит по оперативным расписаниям: маршруты
    В Днепре транспорт ходит по оперативным расписаниям: маршруты

    Несмотря на все сложности с обеспечением города электричеством, работа транспорта налажена.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Оккупанты обстреляли две общины Днепропетровской области из тяжелой артиллерии и «Градов»
    Оккупанты обстреляли две общины Днепропетровской области из тяжелой артиллерии и «Градов»

    Войска РФ обстреляли Марганецкую и Никопольскую общины Днепропетровской области из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град". Захватчики атаковали населенные пункты региона этой ночью.

    Сегодня 08:30
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх