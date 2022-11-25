Из-за повреждений магистрали в Днепре снова пропадет вода: когда дадут

Не успели мы прийти в себя под предварительного отключения воды, так началось новое. Из-за повреждений магистрали на улице Набережной Заводской не будет водоснабжения сразу в нескольких районах города:
— в Новокадаком районе: от улицы Набережная Заводская начиная с Кайдакского моста;
— в Соборном районе: ж/м. Победа 1-6;
— в Центральном районе;
— в Шевченковском районе: от улицы Набережная до проспекта Дмитрия Яворницкого.
Также будет понижено давление на левобережной части города.
Водоснабжение обещают возобновить до 21:00 26 ноября.
Еще кое-где вода есть, поэтому сделайте запасы.
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