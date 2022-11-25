Из-за повреждений магистрали в Днепре снова пропадет вода: когда дадут

В нескольких районах Днепра снова не будет воды.

Не успели мы прийти в себя под предварительного отключения воды, так началось новое. Из-за повреждений магистрали на улице Набережной Заводской не будет водоснабжения сразу в нескольких районах города:

— в Новокадаком районе: от улицы Набережная Заводская начиная с Кайдакского моста;

— в Соборном районе: ж/м. Победа 1-6;

— в Центральном районе;

— в Шевченковском районе: от улицы Набережная до проспекта Дмитрия Яворницкого.

Также будет понижено давление на левобережной части города.

Водоснабжение обещают возобновить до 21:00 26 ноября.

Еще кое-где вода есть, поэтому сделайте запасы.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: