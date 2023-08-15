Из-за последствий ракетной атаки приостановлено и изменено движение некоторых маршрутов в Днепре

Об этом сообщили в департаменте транспорта.
Так, 15 августа движение трамвая №11 приостановлено. Вагоны курсируют по маршруту Вокзал – Исполкомовская.
Троллейбусы «А», «Б» и 19 ездят по измененному направлению: «А» — Титова — Поля-Яворницкого — Гагарина, «Б» — Титова — Гагарина — Яворницкого вокзал — Поля, 19-й -Тополь — Депо 2.
В связи с перекрытием движения по улице Криворожской и частично улице Макарова движение маршрутов 146А и 146Б временно осуществляется от Криворожской до Титова.
Маршруты 34 и 106 курсируют вверх Рабочей — там разворот, затем вниз улицы, дальше движение через проспект А. Поля.
Обратите внимание при планировании поездок по городу.
Напомним, ранее мы сообщали, что на месте «прилетов» в Днепре возник масштабный пожар: два человека пострадали. Кроме этого, возле спортивного объекта в Днепре, который повредили российские ракеты, образовалась несколькометровая воронка.
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