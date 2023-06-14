Из-за подрыва Каховской ГЭС массово погибают краснокнижные тритоны

Полторы сотни краснокнижных созданий погибли из-за подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Сотни тритонов, занесенных в Красную книгу Украины, погибли из-за подрыва ГЭС. Эти создания жили в реке Днепр, но после крушения их снесло потоком воды дальше по течению, а затем вынесло на побережье Черного моря.

Около полутора сотен животных погибли, но работникам Тузловских лиманов все же удалось спасти 55 тритонов. Они не обитают в соленых водоемах, поэтому их вынужденно переселили в Дунайский биосферный заповедник, откуда выпустили на разных участках реки.

Сотрудники заповедника отметили, что дорогу «вынужденные переселенцы» перенесли успешно. Они должны хорошо адаптироваться в Дунайских водах.

Силы всех природоохранников сегодня сосредоточены на ликвидации последствий крупнейшей экологической катастрофы, вызванной россией с начала своего полномасштабного вторжения в Украину. Продолжается работа по документированию и исчислению ущерба, нанесенного окружающей среде из-за террористической атаки России на Каховскую ГЭС. Враг должен ответить за каждую жертву начавшейся войны! — отметили в Министерстве.

Напомним, Каховскую ГЭС взорвали ночью 6 июня. В результате большая вода затопила значительные территории Херсонщины, а Каховское водохранилище начало стремительно мелеть. Ранее глава Днепрова сообщил, что на Днепропетровщине из-за подрыва Каховской ГЭС погибло более 850 кг рыбы. Уничтожение ГЭС нанесло ущерб этой отрасли на более 7,6 млн грн.

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