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  • Из-за первого снега в Днепре за сутки произошло три десятка аварий: есть ли пострадавшие

Из-за первого снега в Днепре за сутки произошло три десятка аварий: есть ли пострадавшие

Сегодня 13:00
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В Днепре из-за первого снега за сутки произошло 27 аварий.

Новости Днепра про Из-за первого снега в Днепре за сутки произошло три десятка аварий: есть ли пострадавшие

Такие данные наводит патрульная полиция Днепра.

Напомним, вечером 19 ноября на проспекте Гагарина на заснеженной дороге столкнулись сразу несколько автомобилей. В общей сложности, за минувшие сутки на 10 часов утра сегодня в Днепре произошло 27 ДТП. Из них два дорожно-транспортных происшествия были с пострадавшими. Травмировались люди. К счастью, погибших нет.

В патрульной полиции призывают пешеходов одеваться теплее, быть внимательными и не забывать о световозвращающих элементах, а водителей — позаботиться о зимней резине и соблюдать правила дорожного движения.

На видео — авария на проспекте Гагарина, во время которой столкнулись по крайней мере четыре авто. 

Напомним, вчера вечером в Днепре выпал первый в этом сезоне снегопад. Несмотря на то, что на дороги почти сразу выехала снегоуборочная техника, избежать аварий не удалось. Большой снег наделал беды не только на дорогах. На улице Уральской ветка не выдержала и упала на дорогу, преградив путь. Кроме того, утром на остановках общественного транспорта собрались огромные очереди. Коммунальщики почти расчистили дороги, и скоро проблем будет меньше.

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Новости Днепра про Из-за первого снега в Днепре за сутки произошло три десятка аварий: есть ли пострадавшиеУкраїнська Новости Днепра про Из-за первого снега в Днепре за сутки произошло три десятка аварий: есть ли пострадавшиеРусский

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