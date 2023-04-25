Из-за открытия McDonald’s в Днепре на Победе произошло ДТП

На Победе произошла авария из-за того, что сегодня в течение всего дня было затруднено движение на автомобильных дорогах. Причиной этому стало долгожданное открытие McDonald’s в Днепре. Горожане, желавшие отведать любимую еду, заполонили окружающую территорию. Поэтому и образовались пробки на дорогах, что и привело к ДТП.
Будьте внимательны на дорогах!
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В Днепре из-за открытия Макдональдза затруднено движение.
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