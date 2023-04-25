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Из-за открытия McDonald’s в Днепре на Победе произошло ДТП

Сегодня 22:34
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Движение усложнено, планируйте свой маршрут!

Новости Днепра про Из-за открытия McDonald's в Днепре на Победе произошло ДТП

На Победе произошла авария из-за того, что сегодня в течение всего дня было затруднено движение на автомобильных дорогах. Причиной этому стало долгожданное открытие McDonald’s в Днепре. Горожане, желавшие отведать любимую еду, заполонили окружающую территорию. Поэтому и образовались пробки на дорогах, что и привело к ДТП.

Будьте внимательны на дорогах!

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