Из-за открытия McDonald’s в Днепре на Победе произошло ДТП

Движение усложнено, планируйте свой маршрут!

На Победе произошла авария из-за того, что сегодня в течение всего дня было затруднено движение на автомобильных дорогах. Причиной этому стало долгожданное открытие McDonald’s в Днепре. Горожане, желавшие отведать любимую еду, заполонили окружающую территорию. Поэтому и образовались пробки на дорогах, что и привело к ДТП.

Будьте внимательны на дорогах!

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