Из-за очередей в McDonald’s парализовало Слобожанский проспект в Днепре (ВИДЕО)

Какие именно работают – читайте здесь.
Конечно, горожане массово бросились в рестораны за долгожданным бургером. Очереди в заведения – с самого утра. К вечеру ситуация не лучше, наоборот, людей стало еще больше.
Так, из-за очередей в McDonald’s парализовало Слобожанский проспект.
Видео опубликовали в соцсети.
По словам автора видео, правая полоса движения (если ехать в сторону центра) забита автомобилями, стоящими в очереди на МакДрайв. В то же время левая полоса свободна.
Кроме того, выстроилась огромная очередь на самом тротуаре. Люди стоят возле остановки общественного транспорта.
Напомним, ранее мы писали, что мэр Днепра поблагодарил McDonald`s: «Еще один лучик надежды».
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Александра Лучка
Автор:
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