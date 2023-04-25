Из-за очередей в McDonald’s парализовало Слобожанский проспект в Днепре (ВИДЕО)

Сегодня в Днепре открылись McDonald's. Но не все.

Какие именно работают – читайте здесь.

Конечно, горожане массово бросились в рестораны за долгожданным бургером. Очереди в заведения – с самого утра. К вечеру ситуация не лучше, наоборот, людей стало еще больше.

Так, из-за очередей в McDonald’s парализовало Слобожанский проспект.

Видео опубликовали в соцсети.

По словам автора видео, правая полоса движения (если ехать в сторону центра) забита автомобилями, стоящими в очереди на МакДрайв. В то же время левая полоса свободна.

Кроме того, выстроилась огромная очередь на самом тротуаре. Люди стоят возле остановки общественного транспорта.

Напомним, ранее мы писали, что мэр Днепра поблагодарил McDonald`s: «Еще один лучик надежды».

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