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  • Из-за обмеления на реке Днепр можно увидеть известные пороги, которые были под водой

Из-за обмеления на реке Днепр можно увидеть известные пороги, которые были под водой

Сегодня 11:30
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На реке Днепр из-за обмеления обнаруживают интересные находки.

Новости Днепра про Из-за обмеления на реке Днепр можно увидеть известные пороги, которые были под водой

Так, исследователь из Запорожья Олег Власов обнаружил на Днепре пороги, которые были скрыты под водой почти 70 лет. Это результат исчезновения Каховского водохранилища и аномальной жары, из-за чего река обмелела.

Об этом он сообщил на своей странице Facebook и поделился публикациями.

“Урочище Сагайдачное вчера. Я видел почти Днепровский порог”, – написал Олег Власов.

В комментариях некоторые из пользователей также написали, что мечты сбываются и подтвердили, что в последний раз такое можно было наблюдать 70 лет назад.

Днепровые пороги — выходы гранитов, гнейсов и других коренных горных пород Украинского кристаллического щита в русле Днепра между современными городами Днепра и Запорожья.

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