Из-за обмеления на реке Днепр можно увидеть известные пороги, которые были под водой

На реке Днепр из-за обмеления обнаруживают интересные находки.

Так, исследователь из Запорожья Олег Власов обнаружил на Днепре пороги, которые были скрыты под водой почти 70 лет. Это результат исчезновения Каховского водохранилища и аномальной жары, из-за чего река обмелела.

Об этом он сообщил на своей странице Facebook и поделился публикациями.

“Урочище Сагайдачное вчера. Я видел почти Днепровский порог”, – написал Олег Власов.

В комментариях некоторые из пользователей также написали, что мечты сбываются и подтвердили, что в последний раз такое можно было наблюдать 70 лет назад.

Днепровые пороги — выходы гранитов, гнейсов и других коренных горных пород Украинского кристаллического щита в русле Днепра между современными городами Днепра и Запорожья.

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