Из-за обесточивания многие жители Днепра остались без воды: когда возобновят водоснабжение

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, без воды остались жители:
Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.
Напомним, ранее мы писали, где еще сегодня в Днепре нет воды.
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Александра Лучка
Автор:
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