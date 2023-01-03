Из-за обесточивания многие жители Днепра остались без воды: когда возобновят водоснабжение

Напомним, ранее мы писали, где еще сегодня в Днепре нет воды.

В магазинах Днепра после новогодних праздников начинаются скидки на елочные…

По цене «Жигулей»: как выглядит елочная игрушка за 20 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО) В магазинах Днепра после новогодних праздников начинаются скидки на елочные игрушки. Торговые сети хотят избавится от «зимнего» товара, а для покупателей это отличная возможность купить украшения на елку дешевле, пусть и после праздников. Но есть игрушки, на которые скидку не… просмотров

Как получить загранпаспорт в Днепре и сколько это стоит Чтобы получить в Днепре заграничный паспорт – нужно ждать месяц и заплатить порядка 800 грн. Каков алгоритм действий, какие документы нужны и куда с ними идти – разбирались журналисты dnepr.info. просмотров

В Днепре сотрудники ГСЧС спасли собаку из заброшенного погреба Сегодня, 3 января, в 10:40 на линию «101» сообщили о том, что на улице Воздвиженский спуск собака упала в яму и не может самостоятельно оттуда выбраться. 0 просмотров