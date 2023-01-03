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  • Из-за обесточивания многие жители Днепра остались без воды: когда возобновят водоснабжение

Из-за обесточивания многие жители Днепра остались без воды: когда возобновят водоснабжение

Сегодня 16:55
просмотров

Сегодня, 3 января, некоторые жители Днепра из-за обесточивания остались без воды.

Новости Днепра про Из-за обесточивания многие жители Днепра остались без воды: когда возобновят водоснабжение

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, без воды остались жители:

  • просп. Слобожанского, 40-90;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 233;
  • просп. Петра Калнышевского, 1-72;
  • ул. Батумской, 8-64;
  • ул. Старочумацкой, 1, 10, 11;
  • ул. Квитки Цисык, 1-36;
  • ул. Яркой, 1-41;
  • ул. Дебальцевской, 21, 23, 28, 29;
  • ул. Осенней, 7-13;
  • ул. Кожемяки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
  • ул. Дарницкой, 4, 7, 9, 11;
  • просп. Мира, 35, 43, 49, 55, 63, 61, 75.

Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.

Напомним, ранее мы писали, где еще сегодня в Днепре нет воды.

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