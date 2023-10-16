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  • Из-за непогоды в Днепре затруднено движение: в центре и на Набережной Заводской огромные пробки

Из-за непогоды в Днепре затруднено движение: в центре и на Набережной Заводской огромные пробки

Сегодня 12:39
просмотров

Будьте максимально осторожны на дорогах!

Сегодня, 16 октября, Днепр накрыла непогода – дождь идет с самого утра, а также дует сильный ветер.

Из-за плохих погодных условий на дорогах Днепра сильно затруднено движение.

Так, на проспекте Яворницкого собралась огромная пробка – автомобили двигаются очень медленно.

Новости Днепра про Из-за непогоды в Днепре затруднено движение: в центре и на Набережной Заводской огромные пробки

А на Набережной Заводской фура полностью перекрыла дорогу в сторону жилмассива Красный Камень.

Новости Днепра про Из-за непогоды в Днепре затруднено движение: в центре и на Набережной Заводской огромные пробки

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу и будьте осторожны!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области объявили желтый уровень опасности.

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Новости Днепра про Из-за непогоды в Днепре затруднено движение: в центре и на Набережной Заводской огромные пробкиУкраїнська Новости Днепра про Из-за непогоды в Днепре затруднено движение: в центре и на Набережной Заводской огромные пробкиРусский

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