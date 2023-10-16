Из-за непогоды в Днепре затруднено движение: в центре и на Набережной Заводской огромные пробки

Сегодня, 16 октября, Днепр накрыла непогода – дождь идет с самого утра, а также дует сильный ветер.
Из-за плохих погодных условий на дорогах Днепра сильно затруднено движение.
Так, на проспекте Яворницкого собралась огромная пробка – автомобили двигаются очень медленно.
А на Набережной Заводской фура полностью перекрыла дорогу в сторону жилмассива Красный Камень.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу и будьте осторожны!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области объявили желтый уровень опасности.
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