Из-за непогоды в Днепре затруднено движение: в центре и на Набережной Заводской огромные пробки

Будьте максимально осторожны на дорогах!

Сегодня, 16 октября, Днепр накрыла непогода – дождь идет с самого утра, а также дует сильный ветер.

Из-за плохих погодных условий на дорогах Днепра сильно затруднено движение.

Так, на проспекте Яворницкого собралась огромная пробка – автомобили двигаются очень медленно.

А на Набережной Заводской фура полностью перекрыла дорогу в сторону жилмассива Красный Камень.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу и будьте осторожны!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области объявили желтый уровень опасности.

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