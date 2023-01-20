Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Из-за аномального тепла в Карпатах проснулся бурый медведь

Сегодня 15:56
просмотров

В Карпатах проснулся бурый медведь.

Новости Днепра про Из-за аномального тепла в Карпатах проснулся бурый медведь

Аномально тёплая зима заставила проснуться бурого медведя, который в январе должен еще быть в спячке. Об этом сообщили сотрудники Верховинского национального природного парка, расположенного в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что бурого медведя встретили работники парка, когда патрулировали леса. Бурый медведь — крупнейшее млекопитающее Карпат. В январе животное должно находиться в зимней спячке.

Это не очень хорошо для медведя, потому что в зимний период очень трудно найти пищу, говорится в сообщении.

Работники парка отмечают, что резкое изменение температуры и осадков принесет животному немалые неприятности. Кроме того, голодный зверь очень агрессивен, поэтому людей предупреждают об опасности. Если в лесу видны следы медведя – лучше поскорее оттуда уйти.

Новости Днепра про Из-за аномального тепла в Карпатах проснулся бурый медведь

Читайте также:

Новости Днепра про Из-за аномального тепла в Карпатах проснулся бурый медведьУкраїнська Новости Днепра про Из-за аномального тепла в Карпатах проснулся бурый медведьРусский

Автор:


Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Последние новости

    Упала и не могла идти: в Днепропетровской области бабушка ночевала в поле
    Упала и не могла идти: в Днепропетровской области бабушка ночевала в поле

    В Синельниковском районе 84-летняя женщина вышла на прогулку и пропала.

    Сегодня 22:00
    просмотров
    35 людей в Днепре заразились коронавирусом за сутки
    35 людей в Днепре заразились коронавирусом за сутки

    В Днепре за сутки зафиксировано 35 случаев заболевания COVID-19.

    Сегодня 21:15
    0
    просмотров
    Луна подойдет к Земле ближе всего почти за 1000 лет
    Луна подойдет к Земле ближе всего почти за 1000 лет

    В субботу, 21 января, жители Земли смогут наблюдать рекордное новолуние. Спутник Земли подойдет к ней на самое близкое расстояние, на котором он находился в период новолуния, за 992 года.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    «Халку» теперь навеки 22: под Бахмутом погиб Герой из Кривого Рога
    «Халку» теперь навеки 22: под Бахмутом погиб Герой из Кривого Рога

    В боях с россиянами погиб Александр Онищенко с позывным «Халк». Герой был родом из Кривого Рога.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Враг наступает на ряде направлений, наращивает интенсивность применения авиации, — Генштаб
    Враг наступает на ряде направлений, наращивает интенсивность применения авиации, — Генштаб

    Россияне продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Также враг наращивает интенсивность применения авиации.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Потерял все: в Днепре нуждается в помощи пожилой мужчина, дом которого разрушила российская ракета
    Потерял все: в Днепре нуждается в помощи пожилой мужчина, дом которого разрушила российская ракета

    В субботу, 14 января, россияне ударили ракетой по многоэтажке в Днепре.

    Сегодня 18:57
    0
    просмотров
    В доме на Победе в Днепре 97 квартир не подлежат восстановлению
    В доме на Победе в Днепре 97 квартир не подлежат восстановлению

    В жилом доме на Победе, разрушенном российской ракетой, 97 квартир не подлежат восстановлению. Инспекторы проверяют остальные квартиры.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Внутри могло быть лезвие ножа: в Днепре приостановили производство батончиков EatMe
    Внутри могло быть лезвие ножа: в Днепре приостановили производство батончиков EatMe

    В октябре к нам обратилась девушка, которая утверждала, что нашла в батончике EatMe обломок канцелярского ножа.

    Сегодня 18:24
    1
    просмотров
    Врач, пережившая ракетный удар по Днепру, рассказала, как спасла внучку своей соседки
    Врач, пережившая ракетный удар по Днепру, рассказала, как спасла внучку своей соседки

    Днепровский врач рассказала о первых минутах после ракетного удара и как ей удалось спасти свою девятилетнюю соседку.

    Сегодня 17:54
    просмотров
    10 тыс. грн за гранатомет: в Днепре разоблачили торговца оружием
    10 тыс. грн за гранатомет: в Днепре разоблачили торговца оружием

    19 января правоохранители задержали торговца оружием. Произошло это сразу после передачи огнестрельного оружия – РПГ-22 и получения денег за товар.

    Сегодня 17:35
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх