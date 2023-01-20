Из-за аномального тепла в Карпатах проснулся бурый медведь

В Карпатах проснулся бурый медведь.

Аномально тёплая зима заставила проснуться бурого медведя, который в январе должен еще быть в спячке. Об этом сообщили сотрудники Верховинского национального природного парка, расположенного в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что бурого медведя встретили работники парка, когда патрулировали леса. Бурый медведь — крупнейшее млекопитающее Карпат. В январе животное должно находиться в зимней спячке.

Это не очень хорошо для медведя, потому что в зимний период очень трудно найти пищу, говорится в сообщении.

Работники парка отмечают, что резкое изменение температуры и осадков принесет животному немалые неприятности. Кроме того, голодный зверь очень агрессивен, поэтому людей предупреждают об опасности. Если в лесу видны следы медведя – лучше поскорее оттуда уйти.

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