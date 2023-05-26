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  • «Из ветклиники выносили обгоревших животных, удар был именно туда»: очевидцы об обстреле Днепра

«Из ветклиники выносили обгоревших животных, удар был именно туда»: очевидцы об обстреле Днепра

Сегодня 14:06
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Удар пришелся на ветклинику.
Новости Днепра про «Из ветклиники выносили обгоревших животных, удар был именно туда»: очевидцы об обстреле Днепра

Фото: Суспільне

26 мая, по Днепру снова нанесли удар. Около 10:30 в городе слышали взрыв. Как сообщили в Офисе генпрокурора, ракета попала в здание медучреждения и ветеринарной клиники. По словам живущих рядом днепрян, удар пришелся именно на помещение ветклиники. Об этом сообщает «Суспільне».

Очевидцы отмечают, что после удара работники ветклиники выносили из помещения обгоревших животных.

Жители близлежащих домов говорят, что у них вылетели окна и оконные рамы, а взрыв был такой силы, что они «подскочили» на диване. Сразу после этого они увидели столб дыма. От удара пострадали припаркованные автомобили и лицей рядом.

По последним данным от ОВА, количество погибших возросло до 2 человек. Из-под завалов ветклиники достали человека. Еще один погибший – 69-летний мужчина. В момент удара он проходил мимо больницы. Всего пострадали 23 человека, которым оказывают необходимую медицинскую помощь. Пожар на месте прилета был локализован. Всего огонь охватил почти тысячу квадратных метров и два здания.

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Новости Днепра про «Из ветклиники выносили обгоревших животных, удар был именно туда»: очевидцы об обстреле ДнепраУкраїнська Новости Днепра про «Из ветклиники выносили обгоревших животных, удар был именно туда»: очевидцы об обстреле ДнепраРусский

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