Из соображений безопасности: в Днепропетровской области ввели изменения в работе пригородных поездов

Как сообщили в Приднепровской железной дороге, с 22 сентября изменят маршрут и график движения ряд электричек, курсирующих на участке Никополь – Кривой Рог – Никополь. Причина – ситуация безопасная, ведь эта территория постоянно обстреливается.
С 22 сентября пригородный поезд № 6497 назначается в сообщении Никополь – Кривой Рог-Главный вместо Никополь – Апостолово;
С 23 сентября пригородный поезд № 6490 будет курсировать в сообщении Кривой Рог-Главный – Чортомлык вместо Апостолово – Никополь;
отправление из ст. Кривой Рог-Главный в 03:21;
ст. Новоблочная – 03:31-03:32;
ст. Независимая – 03:41-03:42;
ст. Радушно — 03:49-03:50;
пл. Нива Трудовая – 04:02-04:03;
пл. 29-й км – 04:07–04:08;
ст. Апостолово – 04:19-04:20;
пл. 47-й км – 04:31–04:33;
ст. Тик – 04:44-04:45;
ст. Подстепное – 04:55-04:56;
пл. 71-й км – 05:01–05:02;
прибытием в ст.Чертомлык в 05:12;
пригородный поезд № 6471 назначается в сообщении Чортомлык – Кривой Рог вместо Никополь – Кривой Рог;
пригородный поезд № 6473 Никополь – Кривой Рог-Главный будет курсировать по измененному расписанию: отправление со ст. Никополь в 15:55 (вместо 18:49);
пригородный поезд № 6474 Кривой Рог-Главный – Никополь будет курсировать по измененному расписанию: отправление со ст. Кривой Рог-Главный в 12:58 (вместо 12:54);
Пассажиры планируйте свои ж/д поездки с учетом этой информации.
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