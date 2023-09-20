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Из соображений безопасности: в Днепропетровской области ввели изменения в работе пригородных поездов

Сегодня 13:10
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В Днепропетровской области изменили график движения ряда электричек.

Новости Днепра про Из соображений безопасности: в Днепропетровской области ввели изменения в работе пригородных поездов

Как сообщили в Приднепровской железной дороге, с 22 сентября изменят маршрут и график движения ряд электричек, курсирующих на участке Никополь – Кривой Рог – Никополь. Причина – ситуация безопасная, ведь эта территория постоянно обстреливается.

С 22 сентября пригородный поезд № 6497 назначается в сообщении Никополь – Кривой Рог-Главный вместо Никополь – Апостолово;

  • отправление из ст. Никополь в 20:12; ст. Никопольстрой – 20:24-20:25;
  • пл. 86-й км – 20:29–20:30;
  • пл. 83-й км – 20:35–20:36;
  • ст. Чертомлык – 20:46-20:47;
  • пл. 71-й км – 20:55–20:56;
  • ст. Подстепное – 21:01-21:02;
  • ст. Тик – 21:12-21:13;
  • пл. 47-й км – 21:23–21:24;
  • ст. Апостолово – 21:34-21:35;
  • пл. 29-й км – 21:46–21:47;
  • пл. Нива Трудовая – 21:53-21:54;
  • ст. Радушно – 22:10–22:12;
  • ст. Независимая – 22:25-22:26;
  • пл. Лесозащитная – 22:33-22:34;
  • ст. Новоблочная – 22:39-22:40;
  • прибытие в ст. Кривой Рог-Главный в 22.52.

С 23 сентября пригородный поезд № 6490 будет курсировать в сообщении Кривой Рог-Главный – Чортомлык вместо Апостолово – Никополь;

отправление из ст. Кривой Рог-Главный в 03:21;
ст. Новоблочная – 03:31-03:32;
ст. Независимая – 03:41-03:42;
ст. Радушно — 03:49-03:50;
пл. Нива Трудовая – 04:02-04:03;
пл. 29-й км – 04:07–04:08;
ст. Апостолово – 04:19-04:20;
пл. 47-й км – 04:31–04:33;
ст. Тик – 04:44-04:45;
ст. Подстепное – 04:55-04:56;
пл. 71-й км – 05:01–05:02;
прибытием в ст.Чертомлык в 05:12;
пригородный поезд № 6471 назначается в сообщении Чортомлык – Кривой Рог вместо Никополь – Кривой Рог;

  • отправление из ст. Чертомлык в 05:31;
  • пл. 71-й км – 05:39-05:40;
  • ст. Подстепное – 05:45-05:46;
  • ст. Тик – 05:57-05:58;
  • пл. 47-й км – 06:10–06:11;
  • ст. Апостолово – 06:22-06:25;
  • пл. 29-й км – 06:35–06:36;
  • пл. Нива Трудовая – 06:40-06:41;
  • ст. Радушно — 06:57-06:58;
  • ст. Независимая — 07:11-07:12;
  • пл. Лесозащитная – 07:18-07:19;
  • ст. Новоблочная – 07:23-07:24;
  • ст. Кривой Рог-Главный – 07:33-07:38;
  • прибытие в ст. Кривой Рог в 07:48;

пригородный поезд № 6473 Никополь – Кривой Рог-Главный будет курсировать по измененному расписанию: отправление со ст. Никополь в 15:55 (вместо 18:49);

  • ст. Никопольстрой – 16:09-16:10;
  • пл. 86-й км – 16:14–16:15;
  • пл. 83-й км – 16:20–16:21;
  • ст. Чертомлык – 16:29-16:30;
  • пл. 71-й км – 16:38–16:39;
  • ст. Подстепное – 16:44-16:45;
  • ст. Тик – 16:55-16:56;
  • пл. 47-й км – 17:06–17:07;
  • ст. Апостолово – 17:18-17:20;
  • пл. 29-й км – 17:31–17:32;
  • пл. Нива Трудовая – 17:37-17:38;
  • ст. Радушно – 17:53–17:55;
  • ст. Независимая – 18:08-18:09;
  • пл. Лесозащитная – 18:16–18:17;
  • ст. Новоблочная – 18:21–18:22;
  • прибытие в ст. Кривой Рог-Главный в 18:33 (вместо 21:27);

пригородный поезд № 6474 Кривой Рог-Главный – Никополь будет курсировать по измененному расписанию: отправление со ст. Кривой Рог-Главный в 12:58 (вместо 12:54);

  • ст. Новоблочная – 13:05–13:06;
  • пл. Лесозащитная – 13:10-13:11;
  • ст. Независимая – 13:16-13:17;
  • ст. Радушно – 13:24–13:25;
  • пл. Нива Трудовая – 13:36-13:37;
  • пл. 29-й км – 13:41–13:42;
  • ст. Апостолово – 13:54-13:56;
  • пл. 47-й км – 14:07–14:09;
  • ст. Тик – 14:20-14:21;
  • ст. Подстепное – 14:31-14:32;
  • пл. 71-й км – 14:37-14:38;
  • ст. Чертомлык – 14:47-14:49;
  • пл. 83-й км – 14:59-15:00;
  • пл. 86-й км – 15:04–15:05;
  • ст. Никопольстрой – 15:11-15:12;
  • прибытие в ст. Никополь в 15:25 (вместо 15:21).

Пассажиры планируйте свои ж/д поездки с учетом этой информации.

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