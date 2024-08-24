Из российского плена вернулись трое Защитников из Днепропетровщины

Защитники уже скоро будут дома!

Среди освобожденных из плена Героев – трое из Днепропетровщины.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Лучшее известие в этот день! Еще 115 защитников, которых россия держала в плену, снова на родной земле. Известно, что среди освобожденных есть 3 ребят из Днепропетровщины. Они из Новомосковского и Никопольского районов, — говорится в сообщении главы ОВА.