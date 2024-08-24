Из российского плена вернулись трое Защитников из Днепропетровщины

Среди освобожденных из плена Героев – трое из Днепропетровщины.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Лучшее известие в этот день! Еще 115 защитников, которых россия держала в плену, снова на родной земле. Известно, что среди освобожденных есть 3 ребят из Днепропетровщины. Они из Новомосковского и Никопольского районов, — говорится в сообщении главы ОВА.
Также Сергей Лысак поблагодарил международных партнеров и президента.
Напомним, сегодня в результате обмена домой вернулись 115 Защитников Украины.
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Козенко Антон
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