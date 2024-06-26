Из российского плена вернули 18 военных из Днепропетровщины

Домой вернулись 18 защитников – жители Криворожского, Синельниковского, Новомосковского и Днепровского районов. Среди них – нацгвардейцы, бойцы сухопутных войск ВСУ и пограничник.
Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.
«Они пережили много, но уже дома… Изможденные, но счастливые… 18 защитников из Днепропетровщины вернули из российского плена во время вчерашнего обмена», — написал Сергей Лысак.
Напомним, что вчера, 25 июня, во время большого обмена пленными в Украину вернулись 90 человек. В их числе воины Нацгвардии, ВМС, армии, терроборонцы, пограничники, защитники Мариуполя и ЧАЭС. Также те, кто был на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.
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