Из покинутого погреба идет дым: на пожаре в Каменском погиб мужчина

Огнем уничтожен мусор внутри не эксплуатируемого сооружения на площади 20 кв.м.

После обследования медицинские работники констатировали его смерть.

Внутри постройки чрезвычайники обнаружили без сознания мужчину, которого подняли на поверхность.

Прибывшие по указанному адресу спасатели увидели, что из заброшенного погреба идет дым.

6 июня в 18:42 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на улице Энергетиков Днепровского района города Каменское.

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