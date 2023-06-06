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Из покинутого погреба идет дым: на пожаре в Каменском погиб мужчина

Сегодня 21:15
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6 июня в 18:42 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на улице Энергетиков Днепровского района города Каменское.

Новости Днепра про Из покинутого погреба идет дым: на пожаре в Каменском погиб мужчина

По вызову направлены местные пожарные.
 
Прибывшие по указанному адресу спасатели увидели, что из заброшенного погреба идет дым.
 
Внутри постройки чрезвычайники обнаружили без сознания мужчину, которого подняли на поверхность.
 
После обследования медицинские работники констатировали его смерть.
 
Огнем уничтожен мусор внутри не эксплуатируемого сооружения на площади 20 кв.м.

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