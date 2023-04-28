Из-под завалов извлекли фрагмент тела: в Умани выросло количество погибших в результате ракетного удара

В Умани выросло количество погибших в результате ракетного удара по жилому дому.

По последним данным ГСЧС, в Умани увеличилось количество погибших в результате ракетного удара по многоэтажке. Из-под завалов извлекли тела 16 человек, из них 3 ребенка. В больницах 9 человек, всего пострадало 18 человек.

Из-под завалов извлекли фрагмент тела человека, уточнили в ГСЧС.

По предварительным подсчетам, разбор завалов будет длиться больше суток. Число погибших может возрасти.

Ранее мы сообщали, что во время ракетного удара по многоэтажке в Умани погибли двое 10-летних детей.

Напомним, около 4 часов утра Украину атаковали ракетами. Позже стало известно о попадании боеприпаса в многоэтажку в Умани, а городской голова Днепра сообщил о двух погибших в результате обстрела.

По уточненным данным от спасателей, в Днепре атаковали ангар со стройматериалами и предприятие, занимающееся продажей сельхозтехники.

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