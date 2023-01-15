Из-под завалов в Днепре достали живую жительницу разрушенного дома, — ОП

Как сообщил в своем телеграмм-канале заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, из-под завалов разрушенного подъезда в Днепре достали женщину. Она жива. Спасатели передали ее медикам. В МВД отметили, что это ее голос слышали чрезвычайники в 1 ночи.
В общей сложности, по состоянию на 11:30 известно о 21 погибшем, среди них 1 ребенок. Травмы получил 71 человек, из них 13 – дети. Спасены 39 человек.
По информации полиции, до сих пор без вести пропавшими считаются 40 человек. Продолжается поисковая операция.
Вывезено около 3780 тонн разрушенных конструкций и 39 поврежденных автомобилей.
Фотографиями поделился в своем телеграмм-канале Кирилл Тимошенко.
фото: Yan Dobronosov
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