Из-под завалов в Днепре достали живую жительницу разрушенного дома, — ОП

Из-под завалов дома спасли женщину.

Как сообщил в своем телеграмм-канале заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, из-под завалов разрушенного подъезда в Днепре достали женщину. Она жива. Спасатели передали ее медикам. В МВД отметили, что это ее голос слышали чрезвычайники в 1 ночи.

В общей сложности, по состоянию на 11:30 известно о 21 погибшем, среди них 1 ребенок. Травмы получил 71 человек, из них 13 – дети. Спасены 39 человек.

По информации полиции, до сих пор без вести пропавшими считаются 40 человек. Продолжается поисковая операция.

Вывезено около 3780 тонн разрушенных конструкций и 39 поврежденных автомобилей.

Фотографиями поделился в своем телеграмм-канале Кирилл Тимошенко.

фото: Yan Dobronosov

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