Из-под завалов техникума в Кривом Роге вытащили тело женщины: кем она была

Российская ракета попала в лабораторию учебного заведения Кривого Рога.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Из-под завалов этого здания достали тело работницы — она стала шестой жертвой российской атаки по городу.

Также глава ОВА опубликовал новые фото разрушенного учебного заведения. Как рассказал Сергей Лысак, здесь до войны училось более полусотни ребят, которые овладевали рабочими профессиями. Ракета попала в лабораторию техникума. Два корпуса разрушены до основания, а еще два – сильно повреждены.

Напомним, ранее мы публиковали фото разрушенного учебного заведения в Кривом Роге. Ранее сообщалось о пяти погибших в результате ракетного удара по жилому кварталу Кривого Рога. В городе 1 августа объявили днем траура.

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