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Из-под завалов дома в Днепре извлекли тело еще одного ребенка

Сегодня 10:25
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К сожалению, стало известно о гибели еще одного ребенка под завалами дома на Победе.

Новости Днепра про Из-под завалов дома в Днепре извлекли тело еще одного ребенка

По словам заместителя председателя ОП Кирилла Тимошенко, в 09:46 из-под завалов разрушенного жилого дома на 4 этаже получили тело 1 погибшего ребенка.

Всего субботний ракетный удар унес жизни 41 человека (из них 4 ребенка), травмировано 79 человек (из них 16 детей) и спасено 39 человек (из них 6 детей).

В настоящее время спасатели разобрали 90% всех завалов.

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