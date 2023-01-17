Из-под завалов дома в Днепре извлекли тело еще одного ребенка

К сожалению, стало известно о гибели еще одного ребенка под завалами дома на Победе.

По словам заместителя председателя ОП Кирилла Тимошенко, в 09:46 из-под завалов разрушенного жилого дома на 4 этаже получили тело 1 погибшего ребенка.

Всего субботний ракетный удар унес жизни 41 человека (из них 4 ребенка), травмировано 79 человек (из них 16 детей) и спасено 39 человек (из них 6 детей).

В настоящее время спасатели разобрали 90% всех завалов.

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