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Из глицерина, кокоса и сои: какие свечи будут гореть долго и ярко

Сегодня 14:28
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Свечи, наравне с фонариками и батарейками к ним сегодня один из самых ходовых товаров в магазинах Днепра. Многие покупают их сразу по нескольку штук, особенно если видят дешевые. Но стоит ли экономить на таком виде «освещения» и какая свеча будет гореть дольше всего – разбирались журналисты dnepr.info.

Новости Днепра про Из глицерина, кокоса и сои: какие свечи будут гореть долго и ярко

Самые распространенные

Парафиновые свечи – самые распространенные. Их легко найти на прилавках магазинов, стоят они не дорого. Но имеют свои недостатки: горят не долго, могут коптить, давать черный налет и неприятно пахнуть (если производитель решил сэкономить и не добавил в свечи ароматизатор). При их использовании помещение необходимо регулярно проветривать. Стоят от 15 до 20 грн за штуку.

Новости Днепра про Из глицерина, кокоса и сои: какие свечи будут гореть долго и ярко

В красивых подсвечниках

Гелевые свечи легко «опознать» на прилавке по красивому внешнему виду. В качестве «подсвечника» им служит прозрачная емкость, а сама свеча может быть как разного цвета, так и с необычным декором внутри. Гель, из которого их изготавливают состоит из танина, желатина и глицерина. Они не выделяют вредных химических веществ, не коптят, а небольшая свечка может гореть до 4 часов. Единственный минус таких «фонариков» их цена. Небольшая тонкая свечка в 3-5 см обойдется минимум 50 грн.

Новости Днепра про Из глицерина, кокоса и сои: какие свечи будут гореть долго и ярко

Из пчелиного воска

Наиболее экологические свечи – из пчелиного воска. Они приятно пахнут, а сам воск плавится и не коптит помещение. По сравнению с остальными они стоят дороже, но и горят при этом дольше. Маленькая свечка может дарить свет в течение часа. Цена не небольшую свечу стартует от 30-50 грн.

Новости Днепра про Из глицерина, кокоса и сои: какие свечи будут гореть долго и ярко

Растительные и «масляные»

Свечи из растительного воска или стеарина чаще всего делают из пальмового масла, но бывают также из сои и кокосового воска.

Стеариновые горят не очень долго, маленькая свечка продержится меньше часа.  Они самые дешевые, у них нет запаха. К недостаткам таких «фонариков» относится и их высокая хрупкость. Упав даже с маленькой высоты, свеча может раскрошится на мелкие кусочки. Стоимость одной свечи около 15 грн.

Соевые пахнут молоком, а по мере горения становятся прозрачными и растекаются. Стоимость их начинается от 120 грн.

Новости Днепра про Из глицерина, кокоса и сои: какие свечи будут гореть долго и ярко

 

 «Кокосовые» редко можно найти в продаже, но они чемпионы по горению среди других растительных «собратьев». Свеча в 3-4 см может гореть до 20 часов. Их цена начинается от 150-200 грн за штуку, но за такие деньги свеча будет гореть около суток.

Новости Днепра про Из глицерина, кокоса и сои: какие свечи будут гореть долго и ярко

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Новости Днепра про Из глицерина, кокоса и сои: какие свечи будут гореть долго и яркоУкраїнська Новости Днепра про Из глицерина, кокоса и сои: какие свечи будут гореть долго и яркоРусский

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