Из дронов и артиллерии: рф весь день обстреливала Никопольский район

«Россия угрожала всему НАТО, но погрязла в боях за Донецкую область. Свою злобу террористы демонстрируют, обстреливая мирных жителей. Но мы точно знаем, за что стоим. Во что верим и чем руководствуемся», — написал Лысак.

На местах «прилетов» сейчас спасатели, они обследуют местность, которую сегодня обстреливали россияне и уточняют последствия атак.

В результате обстрелов были повреждены админздание, пятиэтажка, три частных жилых дома, хозяйственное сооружение. Предварительно обошлось без жертв.

«Под вражеский удар попали Красногригоревская, Покровская, Марганецкая общины, в том числе и сам Марганец. А еще — Никополь», — говорится в сообщении.

Об этом сообщает в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Российские войска в среду, 2 мая, целый день обстреливали Никопольский район. оккупанты использовали дроны и артиллерию.

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