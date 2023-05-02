Из дронов и артиллерии: рф весь день обстреливала Никопольский район

Об этом сообщает в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
«Под вражеский удар попали Красногригоревская, Покровская, Марганецкая общины, в том числе и сам Марганец. А еще — Никополь», — говорится в сообщении.
В результате обстрелов были повреждены админздание, пятиэтажка, три частных жилых дома, хозяйственное сооружение. Предварительно обошлось без жертв.
На местах «прилетов» сейчас спасатели, они обследуют местность, которую сегодня обстреливали россияне и уточняют последствия атак.
«Россия угрожала всему НАТО, но погрязла в боях за Донецкую область. Свою злобу террористы демонстрируют, обстреливая мирных жителей. Но мы точно знаем, за что стоим. Во что верим и чем руководствуемся», — написал Лысак.
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