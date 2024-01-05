Из Днепра в США хотели незаконно переслать уникальные древние топоры времен Киевской Руси

Киевские таможенники изъяли старинные топоры без топорища времен казацкого времени и Киевской Руси. Правоохранители обнаружили их в трех посылках, направлявшихся от одного отправителя из Днепропетровщины в США, говорится на Facebook-странице «Киевской таможни».
Древние топоры, найденные в трех посылках, сразу отдали на экспертизу музейщикам Национального военно-исторического музея Украины. Специалисты подтвердили, что это аутентичные старинные топоры из кричного железа и имеют археологическое происхождение.
Древнее орудие сделано с помощью ручной ковки и кузнечной сварки с использованием технологий доиндустриального периода.
Среди обнаруженных артефактов есть орудие, которое изготовили во время казачества. Условное название этого предмета «горбач». Длина топора — 20,5 см. С одной стороны полотна на ней проставлено мастерское клеймо. Возраст артефакта — XVI-начало XVII ст.
Этот тяжелый рабочий топор связывают с лесорубными или плотничными работами, — говорится в сообщении.
Меньшие топоры, которые тоже собирались отправить в США — это рабочие столярные принадлежности. Ими пользовались в эпоху Киевской Руси. То есть с 10 по 13 век. Конструкция топоров также напоминает боевое оружие, ведь орудие имеет удлиненный вырезной обух и оттянутое к низу лезвие.
Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных ценностей за границу требуется соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. Такого разрешения таможенникам предоставлено не было, подытожили в ведомстве, так что пока продолжается следствие, артефакты будут храниться у правоохранителей.
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