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  • Из Днепра в США хотели незаконно переслать уникальные древние топоры времен Киевской Руси

Из Днепра в США хотели незаконно переслать уникальные древние топоры времен Киевской Руси

Сегодня 14:24
просмотров

В Киеве перехватили посылку с редкими артефактами, отправленную из Днепра, которая должна была попасть в США.

Новости Днепра про Из Днепра в США хотели незаконно переслать уникальные древние топоры времен Киевской Руси

Киевские таможенники изъяли старинные топоры без топорища времен казацкого времени и Киевской Руси. Правоохранители обнаружили их в трех посылках, направлявшихся от одного отправителя из Днепропетровщины в США, говорится на Facebook-странице «Киевской таможни».

Древние топоры, найденные в трех посылках, сразу отдали на экспертизу музейщикам Национального военно-исторического музея Украины. Специалисты подтвердили, что это аутентичные старинные топоры из кричного железа и имеют археологическое происхождение.

Древнее орудие сделано с помощью ручной ковки и кузнечной сварки с использованием технологий доиндустриального периода.

Новости Днепра про Из Днепра в США хотели незаконно переслать уникальные древние топоры времен Киевской Руси

Среди обнаруженных артефактов есть орудие, которое изготовили во время казачества. Условное название этого предмета «горбач». Длина топора — 20,5 см. С одной стороны полотна на ней проставлено мастерское клеймо. Возраст артефакта — XVI-начало XVII ст.

Этот тяжелый рабочий топор связывают с лесорубными или плотничными работами, — говорится в сообщении.

Меньшие топоры, которые тоже собирались отправить в США — это рабочие столярные принадлежности. Ими пользовались в эпоху Киевской Руси. То есть с 10 по 13 век. Конструкция топоров также напоминает боевое оружие, ведь орудие имеет удлиненный вырезной обух и оттянутое к низу лезвие.

Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных ценностей за границу требуется соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. Такого разрешения таможенникам предоставлено не было, подытожили в ведомстве, так что пока продолжается следствие, артефакты будут храниться у правоохранителей.

Новости Днепра про Из Днепра в США хотели незаконно переслать уникальные древние топоры времен Киевской Руси

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