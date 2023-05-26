Юрий Игнат рассказал, какой ракетой могли ударить по Днепру

Вероятно, по Днепру сегодня били с С-400.

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал обстрелы Днепра 26 мая.

Атака на город началась еще в три ночи, когда на Днепр направили беспилотники. Затем раздалось несколько мощных взрывов. Как сообщили позже в ПК Схід – это было успешное сбитие крылатых ракет х101. В 4 часа утра снова раздались взрывы. Вероятно, россияне били управляемыми зенитными ракетами С-300 или С-400.

В настоящее время тип ракет уточняется, сообщил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Вероятно, именно этим типом ракет были заданы удары, собственно те гражданские объекты, которые показывали на кадрах», — сказал он.

Заметим, что это наземные установки, обычно используемые для сбития воздушных целей, но россияне их переделали, чтобы наносить удары по прифронтовым регионам. Не исключено, что и во время атаки по больнице применили именно этот тип ракет.

Напомним, 26 мая Днепр атаковали дважды. Во время утреннего удара россияне попали в больницу и ветклинику. Пока известно о двух погибших, еще 23 человека получили ранения.

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