Юрий Игнат рассказал, какой ракетой могли ударить по Днепру

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал обстрелы Днепра 26 мая.
Атака на город началась еще в три ночи, когда на Днепр направили беспилотники. Затем раздалось несколько мощных взрывов. Как сообщили позже в ПК Схід – это было успешное сбитие крылатых ракет х101. В 4 часа утра снова раздались взрывы. Вероятно, россияне били управляемыми зенитными ракетами С-300 или С-400.
В настоящее время тип ракет уточняется, сообщил Юрий Игнат в эфире телемарафона.
«Вероятно, именно этим типом ракет были заданы удары, собственно те гражданские объекты, которые показывали на кадрах», — сказал он.
Заметим, что это наземные установки, обычно используемые для сбития воздушных целей, но россияне их переделали, чтобы наносить удары по прифронтовым регионам. Не исключено, что и во время атаки по больнице применили именно этот тип ракет.
Напомним, 26 мая Днепр атаковали дважды. Во время утреннего удара россияне попали в больницу и ветклинику. Пока известно о двух погибших, еще 23 человека получили ранения.
Читайте также:
Автор:
Спасатели полностью потушили пожар в загоревшихся после ракетного удара зданиях.
Сегодня россияне совершили очередной террористический акт – атаковали больницу в…
Ликвидация последствий продолжается.
В Днепре в результате обстрела разрушено медучреждение.
Спасатели полностью потушили пожар в загоревшихся после ракетного удара зданиях.
Сегодня россияне в очередной раз атаковали город.
Сегодня россияне совершили очередной террористический акт – атаковали больницу в Днепре.
Не простим! Отомстим!
Ликвидация последствий продолжается.
В Днепре в результате обстрела разрушено медучреждение.
Сегодня россияне совершили очередной террористический акт - атаковали больницу в Днепре.
На месте прилета сильный пожар.
Сегодня, 26 мая, около 10:30 в Днепре прогремел взрыв.
В Карпатах искали супругов из Днепра.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!