Юный спортсмен из Кривого Рога завоевал бронзу на Открытом чемпионате по тхэквондо

В Чемпионате приняли участие 300 участников из 8 стран.

Об этом сообщают на странице КПНС «ДЮСШ10» в соцсети.

17 июня в Праге житель Кривого Рога Максим Савченко завоевал бронзу на Открытом чемпионате Чехии по тхэквондо.

Поздравляем спортсмена и тренера с блестящим достижением и желаем новых побед!

Міністр молоді та спорту України та президент Національного олімпійського комітету…

Поздравляем победительницу и ее тренера с достигнутым успехом!

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