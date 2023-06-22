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  • Юный спортсмен из Кривого Рога завоевал бронзу на Открытом чемпионате по тхэквондо

Юный спортсмен из Кривого Рога завоевал бронзу на Открытом чемпионате по тхэквондо

Сегодня 07:15
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Поздравляем спортсмена и тренера с блестящим достижением и желаем новых побед!

Новости Днепра про Юный спортсмен из Кривого Рога завоевал бронзу на Открытом чемпионате по тхэквондо

17 июня в Праге житель Кривого Рога Максим Савченко завоевал бронзу на Открытом чемпионате Чехии по тхэквондо.

Об этом сообщают на странице КПНС «ДЮСШ10» в соцсети.

Тренер-преподаватель по тхэквондо Русия С.В.

В Чемпионате приняли участие 300 участников из 8 стран.

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Новости Днепра про Юный спортсмен из Кривого Рога завоевал бронзу на Открытом чемпионате по тхэквондоУкраїнська Новости Днепра про Юный спортсмен из Кривого Рога завоевал бронзу на Открытом чемпионате по тхэквондоРусский

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