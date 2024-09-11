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Юный шахматист из Днепра стал самым молодым чемпионом Европы

Сегодня 20:25
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Настоящий талант!

Новости Днепра про Юный шахматист из Днепра стал самым молодым чемпионом Европы

Так, 7-летний шахматист с Днепропетровщины, Мирон Нетребко, вошел в историю, став самым молодым чемпионом Европы среди юношей до 8 лет. Его шахматный путь начался в 4,5 года, когда он впервые увидел игру и сразу увлекся ею. Благодаря своему природному таланту, настойчивости и поддержке окружающих, Мирон достиг вершин шахматного искусства в рекордно короткие сроки. Об этом сообщили в Ассоциации спортивных журналистов Днепра.

Шахматная карьера Мирона началась с побед на местных соревнованиях, а затем он вместе с семьей достиг значительных успехов на европейской шахматной арене.

Поздравляем спортсмена и желаем новых блестящих побед!

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