Юный шахматист из Днепра стал самым молодым чемпионом Европы

Так, 7-летний шахматист с Днепропетровщины, Мирон Нетребко, вошел в историю, став самым молодым чемпионом Европы среди юношей до 8 лет. Его шахматный путь начался в 4,5 года, когда он впервые увидел игру и сразу увлекся ею. Благодаря своему природному таланту, настойчивости и поддержке окружающих, Мирон достиг вершин шахматного искусства в рекордно короткие сроки. Об этом сообщили в Ассоциации спортивных журналистов Днепра.
Шахматная карьера Мирона началась с побед на местных соревнованиях, а затем он вместе с семьей достиг значительных успехов на европейской шахматной арене.
Поздравляем спортсмена и желаем новых блестящих побед!
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