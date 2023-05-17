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Юный каратист с Днепропетровщины – серебряный призер чемпионата Европы

Сегодня 07:15
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Поздравляем с отличным результатом!

Новости Днепра про Юный каратист с Днепропетровщины – серебряный призер чемпионата Европы

В Испании 13 мая состоялся открытый чемпионат Европы по киокушинкайкан каратэ ИКО Мацушима. В нем принял участие воспитанник секции каратэ из Слобожанской общины сэмпай Назар Головин. Об этом сообщается на сайте общины.

Назар вышел в финал, одержав две победы над сложными соперниками. Однако из-за досадной травмы не смог продолжить финальный поединок с соперником, которого победил на Чемпионате Украины. Итог – второе место на Чемпионате Европы в абсолютной категории среди ребят 14-15 лет.

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Новости Днепра про Юный каратист с Днепропетровщины – серебряный призер чемпионата ЕвропыУкраїнська Новости Днепра про Юный каратист с Днепропетровщины – серебряный призер чемпионата ЕвропыРусский

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