Юный каратист с Днепропетровщины – серебряный призер чемпионата Европы

Поздравляем с отличным результатом!

В Испании 13 мая состоялся открытый чемпионат Европы по киокушинкайкан каратэ ИКО Мацушима. В нем принял участие воспитанник секции каратэ из Слобожанской общины сэмпай Назар Головин. Об этом сообщается на сайте общины.

Назар вышел в финал, одержав две победы над сложными соперниками. Однако из-за досадной травмы не смог продолжить финальный поединок с соперником, которого победил на Чемпионате Украины. Итог – второе место на Чемпионате Европы в абсолютной категории среди ребят 14-15 лет.

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