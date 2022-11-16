Юные танцоры из Днепра победили на чемпионате мира в Нидерландах

Михаил Никитченко и Милана Зиненко стали серебряными призерами в возрастной категории до 16 лет. Об этом сообщает на пресс-служба Днепровского горсовета.
Вячеслав Мальцев и Камелия Кадаева завоевали 4 место в составе сборной Украины.
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