Юные танцоры из Днепра победили на чемпионате мира в Нидерландах

В Нидерландах прошел чемпионат мира по спортивным танцам “Dutch Open & WDC AL World Championships”. Он проходил в городе Ассен с 10 по 13 ноября. Участие в нем приняли днепровские танцоры.

Михаил Никитченко и Милана Зиненко стали серебряными призерами в возрастной категории до 16 лет. Об этом сообщает на пресс-служба Днепровского горсовета.

Вячеслав Мальцев и Камелия Кадаева завоевали 4 место в составе сборной Украины.

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