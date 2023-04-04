Юные днепровские хоккеисты выиграли «бронзу» на крупнейшем в Европе турнире

Сегодня есть отличные новости из мира спорта. Юные хоккеисты из Днепра добыли в борьбе «бронзу» на крупнейшем в Европе турнире для детей и юношества «Riga Hockey Cup».
Это престижные соревнования, ежегодно проходящие в Латвии. Уровень участников таков, что даже отбор пройти сложно.
А наши спортсмены в этом году – в тройке лучших среди 12 команд из разных уголков Европы. Ребятам всего по 11-12 лет.
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Наша гордость!
Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.
Поздравляем и желаем новых побед!
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