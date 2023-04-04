Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Юные днепровские хоккеисты выиграли «бронзу» на крупнейшем в Европе турнире

Юные днепровские хоккеисты выиграли «бронзу» на крупнейшем в Европе турнире

Сегодня 09:30
просмотров

Поздравляем призеров с блестящим выступлением!

Новости Днепра про Юные днепровские хоккеисты выиграли «бронзу» на крупнейшем в Европе турнире

Сегодня есть отличные новости из мира спорта. Юные хоккеисты из Днепра добыли в борьбе «бронзу» на крупнейшем в Европе турнире для детей и юношества «Riga Hockey Cup».

Это престижные соревнования, ежегодно проходящие в Латвии. Уровень участников таков, что даже отбор пройти сложно.

А наши спортсмены в этом году – в тройке лучших среди 12 команд из разных уголков Европы. Ребятам всего по 11-12 лет.

Читайте также:

Новости Днепра про Юные днепровские хоккеисты выиграли «бронзу» на крупнейшем в Европе турниреУкраїнська Новости Днепра про Юные днепровские хоккеисты выиграли «бронзу» на крупнейшем в Европе турниреРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Дзюдоист из Днепропетровщины выиграл бронзу на турнире в Анталье
    Новости Днепра
    Вчера 09:30
    Дзюдоист из Днепропетровщины выиграл бронзу на турнире в Анталье

    Артем Бубир успешно прошел по сетке соревнований в весовой категории…

    Днепрянка завоевала золото на чемпионате Украины по скалолазанию: поздравляем
    Новости Днепра
    30.03.2023 11:13
    Днепрянка завоевала золото на чемпионате Украины по скалолазанию: поздравляем

    Наша гордость!

    Спортсменка Светлана Сорочук везет в Днепр медали с Чемпионата мира по легкой атлетике
    Новости Днепра
    30.03.2023 10:00
    Спортсменка Светлана Сорочук везет в Днепр медали с Чемпионата мира по легкой атлетике

    Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

    Криворожская спортсменка завоевала серебряную медаль на Чемпионате Европы по джиу-джитсу
    Новости Днепра
    28.03.2023 09:00
    Криворожская спортсменка завоевала серебряную медаль на Чемпионате Европы по джиу-джитсу

    Поздравляем и желаем новых побед!

    Последние новости

    Набирайте все: в нескольких районах Днепра снова не будет воды из-за аварии
    Набирайте все: в нескольких районах Днепра снова не будет воды из-за аварии

    В Днепре из-за возможной аварии на Кайдакской насосно-фильтровальной станции в нескольких районах города снова не будет воды.

    Сегодня 10:07
    просмотров
    ВСУ уничтожили за сутки 530 оккупантов и 15 БПЛА, — Генштаб
    ВСУ уничтожили за сутки 530 оккупантов и 15 БПЛА, — Генштаб

    По данным на утро вторника, 4 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 530 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 175690 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 8 танков, 6 ББМ и 15 БПЛА.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    Ему было всего 24 года: нацгвардеец из Днепропетровщины погиб под артобстрелом
    Ему было всего 24 года: нацгвардеец из Днепропетровщины погиб под артобстрелом

    Сражаясь за независимость Украины, погиб защитник из Каменского района Владислав Баденко.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Как работает общественный транспорт в Днепре 4 апреля: маршруты и график
    Как работает общественный транспорт в Днепре 4 апреля: маршруты и график

    Сегодня, 4 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    В Новомосковске огонь унес жизни хозяина
    В Новомосковске огонь унес жизни хозяина

    В Новомосковске 3 апреля пожар унёс жизнь мужчины.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    В Днепре 4 апреля не будет света: адреса
    В Днепре 4 апреля не будет света: адреса

    4 апреля в Днепре не будет света в некоторых домах

    Сегодня 07:15
    просмотров
    В Днепре перед пасхальными праздниками стремительно растут цены на мясо
    В Днепре перед пасхальными праздниками стремительно растут цены на мясо

    В Украине с приближением пасхальных праздников ожидают стремительного роста цен на продукты. В частности, вырастут цены на мясо и мясопродукты, а также обязательно вырастет стоимость яиц, поскольку обычно к Пасхе резко возрастает объем их потребления.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 4 апреля: в Днепре облачно, но без осадков
    Погода на 4 апреля: в Днепре облачно, но без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    В ООН подтвердили гибель более 500 детей из-за вторжения в Украину
    В ООН подтвердили гибель более 500 детей из-за вторжения в Украину

    В Украине из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов погиб 501 ребенок. Реальное количество убитых может быть больше.

    Вчера 22:00
    просмотров
    25 лет отдала Днепровскому оперному театру: завтра будут прощаться с Ольгой Орловой
    25 лет отдала Днепровскому оперному театру: завтра будут прощаться с Ольгой Орловой

    2 апреля ушла из жизни начальник концертного отдела Ольга Орлова.

    Вчера 21:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх