Юная спортсменка из Днепра побила рекорд 43-летней давности

Правда, это рекорд местной школы олимпийского резерва, но все еще впереди.
Как сообщили представители спортивной школы олимпийского резерва №3, на командном чемпионате Днепровской области 12-летняя днепрянка Елизавета Варавкина установила новый рекорд на дистанции 400 метров.
Елизавета победила с результатом 1:02.6. Как отметили в спортивной школе, это лучший результат школы олимпийского резерва среди девушек 12 лет, который был недостижимым для участников забега целых 43 лет!
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