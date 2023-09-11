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Юная спортсменка из Днепра побила рекорд 43-летней давности

Сегодня 11:32
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Юная спортсменка из Днепра установила рекорд.

Правда, это рекорд местной школы олимпийского резерва, но все еще впереди.

Как сообщили представители спортивной школы олимпийского резерва №3, на командном чемпионате Днепровской области 12-летняя днепрянка Елизавета Варавкина установила новый рекорд на дистанции 400 метров.

Елизавета победила с результатом 1:02.6. Как отметили в спортивной школе, это лучший результат школы олимпийского резерва среди девушек 12 лет, который был недостижимым для участников забега целых 43 лет!

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