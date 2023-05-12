Юная пианистка с Днепропетровщины одержала победу на международном конкурсе

«Поздравляем ученицу фортепианного отдела Никопольской городской школы искусств Лидию Широкую с победой в V Международном двутурном фортепианном конкурсе Piano-Art Ukraine/Slovak Republic. Лидия стала лауреатом I премии в номинации «классическое фортепиано», — преподаватель Ирина Егорова», – говорится в сообщении.

Юная пианистка из Никополя одержала победу на международном конкурсе. Об этом сообщили в Управлении гуманитарной политики городского совета.

Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29 Правительство Польши передало Украине 14 единиц истребителей МиГ-29. просмотров

Огонь уничтожил легковой автомобиль: в Днепропетровской области произошел пожар 11 мая в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что вблизи поселка городского типа Железнодорожное Петропавловской поселковой территориальной общины Синельниковского района, горит легковой автомобиль. просмотров

Войска РФ атаковали Никополь с беспилотника и артиллерии В четверг, 11 мая, российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области с беспилотника и артиллерии. просмотров

Рф совершила более 30 атак в Донецкой области: ситуация на фронте сегодня 11 мая РФ совершила более 30 атак в Донецкой области, а украинские военные уничтожили склад горюче-смазочных материалов и средство противовоздушной обороны врага. 1 просмотров

12 чрезвычайников тушили пожар в Павлограде: пострадала женщина Сегодня в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на улице Соборного города Павлоград. просмотров