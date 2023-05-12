Юная пианистка с Днепропетровщины одержала победу на международном конкурсе

Юная пианистка из Никополя одержала победу на международном конкурсе. Об этом сообщили в Управлении гуманитарной политики городского совета.
«Поздравляем ученицу фортепианного отдела Никопольской городской школы искусств Лидию Широкую с победой в V Международном двутурном фортепианном конкурсе Piano-Art Ukraine/Slovak Republic. Лидия стала лауреатом I премии в номинации «классическое фортепиано», — преподаватель Ирина Егорова», – говорится в сообщении.
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