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  • Юная пианистка с Днепропетровщины одержала победу на международном конкурсе

Юная пианистка с Днепропетровщины одержала победу на международном конкурсе

Сегодня 06:45
просмотров

Поздравляем!

Новости Днепра про Юная пианистка с Днепропетровщины одержала победу на международном конкурсе

Юная пианистка из Никополя одержала победу на международном конкурсе. Об этом сообщили в Управлении гуманитарной политики городского совета.

«Поздравляем ученицу фортепианного отдела Никопольской городской школы искусств Лидию Широкую с победой в V Международном двутурном фортепианном конкурсе Piano-Art Ukraine/Slovak Republic. Лидия стала лауреатом I премии в номинации «классическое фортепиано», — преподаватель Ирина Егорова», – говорится в сообщении.

Новости Днепра про Юная пианистка с Днепропетровщины одержала победу на международном конкурсе

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