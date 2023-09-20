Юная «блогерка» из Павлограда била кота и собаку ради контента: чем завершился скандал

Недавно в сети заметили видео, где над животными издевалась несовершеннолетняя девочка. Как оказалось позже живет она в Павлограде, а четвероногих избивала и кусала ради контента. Люди призывали забрать у школьницы кота и собаку, которых она мучила, но сделать это не удавалось.
На историю отреагировал военный, специально приехавший из Донетчины в Павлоград, чтобы забрать животных у девочки. Мужчина снял процесс спасения котика и собаки на видео, а затем обнародовал его на своей странице в Тик-Ток.
Как стало известно из видео, волонтеры не могли законно забрать животных, ведь чтобы принудительно изъять четвероногих необходимо привлечь правоохранителей, а это процесс длительный.
Судя по видео, военный наведался в семью девочки и уговорил отдать ему пушистиков.
В конце обнародованного видео можно увидеть момент прощания девочки с котом и собакой. Школьница расплакалась и приносила извинения животным за свое поведение, пообещав помнить их всю свою жизнь.
Пока что животные находятся с военным. Полное видео можно посмотреть ниже:
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