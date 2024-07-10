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  • История Одинковки в Днепре: названа в честь казака и церковь с Богородицкой крепости

История Одинковки в Днепре: названа в честь казака и церковь с Богородицкой крепости

Сегодня 17:21
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Одинковка является одним из микрорайонов Днепра. Тут нет высотных домов, в основном частный сектор и район дач. Это бывшее село на левом берегу реки Самара. Микрорайон находится в Самарском районе Днепра.

Новости Днепра про История Одинковки в Днепре: названа в честь казака и церковь с Богородицкой крепости

Журналисты dnepr.info узнали историю этого микрорайона.

На месте села изначально были казацкие зимовники, начиная с 1776 года на территории стали селиться семейные пары, бывшие казаки, которые уже не ходили в походы. В 1799 году сюда была перенесена церковь Покровы Пресвятой Богородицы с бывшей Богородицкой крепости. Согласно местной легенде сюда ежегодно на праздник Покрова сюда приезжали потомки казаков, составляли хор и участвовали в песнопениях на этот церковный праздник.

К 1910 году в Одинковке проживало более 600 жителей, была церковь, торговая лавка и две пристани, шинок. Также тут работала начальная школа и больница.

Новости Днепра про История Одинковки в Днепре: названа в честь казака и церковь с Богородицкой крепости

Улицы тут хаотичные, не имеют четкой планировки.

Считается, что свое название Одинковка получила от имени казака Одынака, который был одним из первых местных жителей, построил тут дом, посадил сад и мирно доживал своей век. А свое прозвище он получил за нелюдимость и необщительность. «Имя» Одынак ему дали на Сечи по давней казацкой традиции «крещения». Согласно нее. Прибывшего на Сечь нового казака не спрашивали ни о имени, ни о прошлось. Вместо этого он получал новое, характерное прозвище, часто с юмористическим подтекстом.

Новости Днепра про История Одинковки в Днепре: названа в честь казака и церковь с Богородицкой крепости

Согласно местной легенде вокруг зимовника Одынака селились другие его товарищи с семьями и так образовалась слобода. Есть версия, что основатель поселка похоронен на высоком берегу Самары. Каждый житель слободы во время похорон казака принес ему шапку земли и в результате вырос курган. Сегодня тут по традиции хоронят местных жителей.

Новости Днепра про История Одинковки в Днепре: названа в честь казака и церковь с Богородицкой крепости

В 1959 году Одинковка вошла в состав города Игрень, а позже – в 1977 году – была включена в состав города Днепропетровск.

 

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Новости Днепра про История Одинковки в Днепре: названа в честь казака и церковь с Богородицкой крепостиУкраїнська Новости Днепра про История Одинковки в Днепре: названа в честь казака и церковь с Богородицкой крепостиРусский

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