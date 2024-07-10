История Одинковки в Днепре: названа в честь казака и церковь с Богородицкой крепости

Одинковка является одним из микрорайонов Днепра. Тут нет высотных домов, в основном частный сектор и район дач. Это бывшее село на левом берегу реки Самара. Микрорайон находится в Самарском районе Днепра.

Журналисты dnepr.info узнали историю этого микрорайона.

На месте села изначально были казацкие зимовники, начиная с 1776 года на территории стали селиться семейные пары, бывшие казаки, которые уже не ходили в походы. В 1799 году сюда была перенесена церковь Покровы Пресвятой Богородицы с бывшей Богородицкой крепости. Согласно местной легенде сюда ежегодно на праздник Покрова сюда приезжали потомки казаков, составляли хор и участвовали в песнопениях на этот церковный праздник.

К 1910 году в Одинковке проживало более 600 жителей, была церковь, торговая лавка и две пристани, шинок. Также тут работала начальная школа и больница.

Улицы тут хаотичные, не имеют четкой планировки.

Считается, что свое название Одинковка получила от имени казака Одынака, который был одним из первых местных жителей, построил тут дом, посадил сад и мирно доживал своей век. А свое прозвище он получил за нелюдимость и необщительность. «Имя» Одынак ему дали на Сечи по давней казацкой традиции «крещения». Согласно нее. Прибывшего на Сечь нового казака не спрашивали ни о имени, ни о прошлось. Вместо этого он получал новое, характерное прозвище, часто с юмористическим подтекстом.

Согласно местной легенде вокруг зимовника Одынака селились другие его товарищи с семьями и так образовалась слобода. Есть версия, что основатель поселка похоронен на высоком берегу Самары. Каждый житель слободы во время похорон казака принес ему шапку земли и в результате вырос курган. Сегодня тут по традиции хоронят местных жителей.

В 1959 году Одинковка вошла в состав города Игрень, а позже – в 1977 году – была включена в состав города Днепропетровск.

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