Исторический триумф: теннисистка из Днепра стала чемпионкой парного разряда US Open-2024

Людмила Киченок – чемпионка US Open-2024!
В финале парного турнира украинка и ее напарница Елена Остапенко победили дуэт Кристина Младенович/Чжан Шуай – 6:4, 6:3
Людмила Киченок завоевала свой второй титул Grand Slam. В прошлом году она стала чемпионкой Уимблдона в миксте.
Для Украины победа Людмилы стала третьей на турнирах Grand Slam и второй в парном разряде – в 2008 году сестры Алена и Екатерина Бондаренко выиграли титул на Australian Open.
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