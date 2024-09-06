Исторический триумф: теннисистка из Днепра стала чемпионкой парного разряда US Open-2024

Людмила Киченок впервые в карьере выиграла женский парный турнир Grand Slam.

Людмила Киченок – чемпионка US Open-2024!

В финале парного турнира украинка и ее напарница Елена Остапенко победили дуэт Кристина Младенович/Чжан Шуай – 6:4, 6:3

Людмила Киченок завоевала свой второй титул Grand Slam. В прошлом году она стала чемпионкой Уимблдона в миксте.

Для Украины победа Людмилы стала третьей на турнирах Grand Slam и второй в парном разряде – в 2008 году сестры Алена и Екатерина Бондаренко выиграли титул на Australian Open.

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