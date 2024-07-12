Исторический максимум: официальный курс доллара впервые превысил 41 гривну

Это произошло впервые.

Национальный банк Украины повысил курс доллара к гривне до исторического максимума. Доллар впервые превысил отметку в 41 гривну.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 15 июля 2024 установлен на таком уровне: 41,0434 грн за 1 доллар (+0,1677 грн). Высший курс был всего 12 июля – 40,8823.

3 октября 2023 курс сдвинулся с места впервые с 21 июля 2022 года. В течение более 14 месяцев официальный курс удерживался на уровне 36 гривен 57 копеек за доллар.

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