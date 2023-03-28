«Они имеют национальное значение, и в контексте Йорка, где домашние настенные росписи достаточно редки, они представляют особый интерес», – сказал старший архитектурный исследователь группы Historic England в регионе.
Это произведение искусства, как выяснилось впоследствии, старше США. Его создали около 400 лет тому назад.
Первоначально часть старинной живописи заметили подрядчики под его шкафом.
Когда они нашли это, я знал, что с другой стороны дымохода есть параллельный кусок дерева, в котором могло быть то же самое, – рассказал Люк Будворт.
Британец раньше замечал зыбкий кусок стены, но думал, что за ней установлены трубы. Как только подрядчики указали на это, Будворт увлекся другим углом. Там он обнаружил еще одну часть рисунка.
«Сначала я подумал, что это старые викторианские обои, но вскоре я увидел, что они действительно нарисованы», – признается Будворт.
Эксперты считают, что картины датируются 1660 годом и изображают сцены из книги поэта Фрэнсиса Куорлза «Эмблемы» 1635 года.
«Они имеют национальное значение, и в контексте Йорка, где домашние настенные росписи достаточно редки, они представляют особый интерес», – сказал старший архитектурный исследователь группы Historic England в регионе.
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