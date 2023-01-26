Истекали кровью: полицейские из Каменского в Херсонской области спасли раненых в результате обстрела армией рф

Настоящие Герои!

Недавно российские военные накрыли массированным минометным огнем дорогу, соединяющую город Берислав с окрестными селами. Под обстрел попал автомобиль «ВАЗ-2109» с гражданскими, водитель и пассажир получили тяжелые травмы и истекали кровью.

К счастью, рядом вовремя оказались полицейские Виталий Кот и Антон Пицик, которые в составе сводного отряда несут службу в Херсонской области. Они и спасли жизнь раненым.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Прибыв к пострадавшим, правоохранители быстро оценили их состояние и предоставили им первую медицинскую помощь. У 39-летней женщины и 51-летнего мужчины были многочисленные осколочные ранения. Полицейские наложили жгуты потерпевшим и остановили массивное кровотечение. Вскоре приехала скорая, которая доставила раненых в больницу, где им предоставляется квалифицированная помощь.

Экипажи полиции круглосуточно несут службу на деоккупированных территориях и часто первыми прибывают на места обстрелов, где оказывают медицинскую помощь пострадавшим именно в первые минуты после трагедии, которые являются решающими в спасении жизни. Каждый сотрудник полиции знает, как действовать, когда людям нужна помощь, — говорится в сообщении ГУ НП.

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