Использованные станки для бритья и лекарства из 80-х: волонтер из Днепра шокировала находками в гумдопомощи

В Украину идет много гуманитарной помощи от иностранцев, желающих помочь людям, пострадавшим от войны. В основном это багаж от крупных благотворительных фондов, однако многие присылают посылки, которые собирали рядовые граждане в своем городе или поселке. Часто содержание такой гумпомощи неприятно удивляет.
Волонтер из Днепра Наталья Шулика поделилась некоторыми шокирующими находками в ящиках гумдопомощи из Европы.
Перед тем как попасть к людям, вещи сортируются и перебираются. Волонтерам приходится разгребать кучу одежды, предметов гигиены, лекарств и прочего. По словам Натальи, недавно к ним пришла новенькая девушка, чтобы помочь в работе.
Сегодня к нам на склад пришла новая девушка, чтобы помочь разбирать посылки. Она не ожидала, что гуманитарная помощь из европейских стран может выглядеть так, – рассказывает Наталья.
В некоторых посылках была грязная порванная одежда, а еще просроченная пища, косметика из 80-х, лекарства которыми можно отравиться. Из самого шокирующего – использованые станки для бритья и менструальная чаша.
Впрочем, среди посылок есть действительно нужные вещи, хотя и процент найденного хлама велик.
На фото те же шокирующие находки.
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