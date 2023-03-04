Искусственный интеллект показал, как он видит украинские города в человеческом облике: как выглядит Днепр

В последнее время украинцы все чаще играются с нейросетью - программируют ее на создание текстов, картин и даже образов. Так, искусственный интеллект показал, какими он видит города Украины в человеческом облике.

Для того, чтобы составить портрет Днепра или, например, Харькова, Львова, Одессы или Киева необходимо всего лишь сформулировать четкий текстовый запрос. Далее нейросеть все сделает сама, создав довольно детализированное и реалистичное изображение.

В TikTok поделились результатами работы искусственного интеллекта.

Отметим, что до этого нейросеть уже изображала некоторые украинские города с женскими лицами. А также показывала победу Украины в войне с Россией.

На этот раз Днепр получился мужского пола. Его «нарисовали» юным мальчиком в сине-желтой одежде.

Днепр

Харьков

Киев

Чернигов

Полтава

Львов

Черкассы

Винница

Сумы

Запорожье

Николаев

Одесса

Луганск

Ивано-Франковск

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