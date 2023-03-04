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  • Искусственный интеллект показал, как он видит украинские города в человеческом облике: как выглядит Днепр

Искусственный интеллект показал, как он видит украинские города в человеческом облике: как выглядит Днепр

Сегодня 17:25
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В последнее время украинцы все чаще играются с нейросетью - программируют ее на создание текстов, картин и даже образов. Так, искусственный интеллект показал, какими он видит города Украины в человеческом облике.

Новости Днепра про Искусственный интеллект показал, как он видит украинские города в человеческом облике: как выглядит Днепр

Для того, чтобы составить портрет Днепра или, например, Харькова, Львова, Одессы или Киева необходимо всего лишь сформулировать четкий текстовый запрос. Далее нейросеть все сделает сама, создав довольно детализированное и реалистичное изображение.

В TikTok поделились результатами работы искусственного интеллекта.

Отметим, что до этого нейросеть уже изображала некоторые украинские города с женскими лицами. А также показывала победу Украины в войне с Россией.

На этот раз Днепр получился мужского пола. Его «нарисовали» юным мальчиком в сине-желтой одежде.

Днепр

Новости Днепра про Искусственный интеллект показал, как он видит украинские города в человеческом облике: как выглядит Днепр

Харьков

Новости Днепра про Искусственный интеллект показал, как он видит украинские города в человеческом облике: как выглядит Днепр

Киев

Новости Днепра про Искусственный интеллект показал, как он видит украинские города в человеческом облике: как выглядит Днепр

Чернигов

Новости Днепра про Искусственный интеллект показал, как он видит украинские города в человеческом облике: как выглядит Днепр

Полтава

Новости Днепра про Искусственный интеллект показал, как он видит украинские города в человеческом облике: как выглядит Днепр

Львов

Новости Днепра про Искусственный интеллект показал, как он видит украинские города в человеческом облике: как выглядит Днепр

Черкассы

Новости Днепра про Искусственный интеллект показал, как он видит украинские города в человеческом облике: как выглядит Днепр

Винница

Новости Днепра про Искусственный интеллект показал, как он видит украинские города в человеческом облике: как выглядит Днепр

Сумы

Новости Днепра про Искусственный интеллект показал, как он видит украинские города в человеческом облике: как выглядит Днепр

Запорожье

Новости Днепра про Искусственный интеллект показал, как он видит украинские города в человеческом облике: как выглядит Днепр

Николаев

Новости Днепра про Искусственный интеллект показал, как он видит украинские города в человеческом облике: как выглядит Днепр

Одесса

Новости Днепра про Искусственный интеллект показал, как он видит украинские города в человеческом облике: как выглядит Днепр

Луганск

Новости Днепра про Искусственный интеллект показал, как он видит украинские города в человеческом облике: как выглядит Днепр

Ивано-Франковск

Новости Днепра про Искусственный интеллект показал, как он видит украинские города в человеческом облике: как выглядит Днепр

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Новости Днепра про Искусственный интеллект показал, как он видит украинские города в человеческом облике: как выглядит ДнепрУкраїнська Новости Днепра про Искусственный интеллект показал, как он видит украинские города в человеческом облике: как выглядит ДнепрРусский

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