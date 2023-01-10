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Искандер и Джавелина: самые необычные имена, которые давали украинским детям в 2022 году

Сегодня 14:49
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В 2022 году украинские родители отметились креативностью в выборе имен.

Новости Днепра про Искандер и Джавелина: самые необычные имена, которые давали украинским детям в 2022 году

Об этом сообщили в пресс-службе Минюста Украины.

Пока для украинцев нет никаких запретов и ограничений в выборе имени для новорожденного малыша. Поэтому родители часто прибегают к креативу и называют своих детей необычными именами.

Поэтому в 2022 году появились маленькие украинцы по имени Искандер или Джавелина. Среди креативных имен были:

Женские: Мечта, Луна, Авиталь-Азалина, Мерьела, Сладислава, Цвета, Ульпана, Мантикора, Николоз, Русалина, Юния, Джавелина.
Мужские: Искандер, Волислав, Марс, Велеслав, Ахиллес, Сармат, Свитозар, Нимрод, Калеп, Ларс, Саркис, Стилиан, Хьюго, Никодим, Нектарий.

Это данные за 2-е полугодие 2022 года, отметили в Минюсте.

А вот самыми популярными женскими именами, которыми украинцы называли своих малышей, стали Анна, Анастасия, Вероника, София, Александра, Мария, Виктория, Милана, Соломия, Варвара, Ева.

Самыми же распространенными мужскими именами стали Артем, Дмитрий, Иван, Максим, Михаил, Даниил, Владислав, Александр, Андрей.

Для справки: Искандер – это арабо-персидская форма греческого имени Александр и в основном касается Александра Македонского. Переводится как «победоносный». Однако так еще называют ракетный комплекс, который есть на вооружении России.

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Новости Днепра про Искандер и Джавелина: самые необычные имена, которые давали украинским детям в 2022 годуУкраїнська Новости Днепра про Искандер и Джавелина: самые необычные имена, которые давали украинским детям в 2022 годуРусский

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