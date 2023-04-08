Искали всю ночь: в Днепре возле водоема нашли пропавшего 9-летнего мальчика с переохлаждением

В Днепре почти сутки продолжались поиски 9-летнего Ивана Преображенского. Они не прекращались даже ночью. Благодаря совместным усилиям всех правоохранительных служб и волонтеров мальчика удалось найти.

Ребенка нашли возле водоема в камышах. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции Днепропетровской области.

«Почти сутки весь личный состав полиции Днепра, работники аэроразведки, кинологи, волонтеры, курсанты университета внутренних дел, патрульные полицейские и чрезвычайники разыскивали пропавшего мальчика. Было отработано побережье Днепра по ул. Маршала Малиновского и просп. Мануйловского. Полицейские проверили дворы домов, недострои и всю территорию, прилегающую к месту исчезновения ребенка», — уточняет пресс-служба.

Местность осматривали с помощью квадрокоптера. Правоохранители отработали видео с камер наблюдения и проверили все возможные места, куда мог пойти ребенок.

Мальчика нашли и госпитализировали в больницу с переохлаждением. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Жертвой преступления он не стал. Иван, который не умеет разговаривать, уже рядом с родителями.

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