Искали всю ночь: в Днепре возле водоема нашли пропавшего 9-летнего мальчика с переохлаждением

Ребенка нашли возле водоема в камышах. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции Днепропетровской области.
«Почти сутки весь личный состав полиции Днепра, работники аэроразведки, кинологи, волонтеры, курсанты университета внутренних дел, патрульные полицейские и чрезвычайники разыскивали пропавшего мальчика. Было отработано побережье Днепра по ул. Маршала Малиновского и просп. Мануйловского. Полицейские проверили дворы домов, недострои и всю территорию, прилегающую к месту исчезновения ребенка», — уточняет пресс-служба.
Местность осматривали с помощью квадрокоптера. Правоохранители отработали видео с камер наблюдения и проверили все возможные места, куда мог пойти ребенок.
Мальчика нашли и госпитализировали в больницу с переохлаждением. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Жертвой преступления он не стал. Иван, который не умеет разговаривать, уже рядом с родителями.
Читайте также:
Автор:
В пятницу, 7 апреля, в Днепре автомобиль марки Chevrolet влетел…
Украинцам, в том числе и днепрянам, стоит подготовиться к вероятному…
За минувшие сутки на электронный адрес СБУ поступило письмо, автор…
В пятницу, 7 апреля, на фасаде средней общеобразовательной школы №73…
В аннексированном Россией Крыму снова произошла "бавовна". В городе Феодосия около 11 часов дня прогремели два взрыва.
В пятницу, 7 апреля, в Днепре автомобиль марки Chevrolet влетел в дом №18 на улице Березинской.
Украинцам, в том числе и днепрянам, стоит подготовиться к вероятному масштабному повышению тарифов на электроэнергию. Действующие цены на свет - 1,44 грн и 1,68 грн за киловатт-час - могут повысить до 5,5 грн.
За минувшие сутки на электронный адрес СБУ поступило письмо, автор которого сообщил о запланированной им серии мощных взрывов в Днепре.
В пятницу, 7 апреля, на фасаде средней общеобразовательной школы №73 Днепра установили мемориальную доску в память о погибшем на войне герое Денисе Котенко с позывным "Шкипер". Днепрянин, который ушел из жизни в 25 лет, защищая родную страну, учился в этом…
Полиция Никополя задержала двух воров, которые ограбили машину возле супермаркета. Грабители забрали электрические устройства, которые обнаружили внутри транспортного средства, и другие личные вещи водителя.
Захватите с собой зонт!
Шесть жителей Днепропетровской области поддерживали агрессию россии против Украины и оккупацию городов.
Правительство утвердило документ, который позволит Украине заключить соглашение о присоединении к "роуминговому безвизу" с Европейским Союзом уже в этом году.
Сегодня днем около 14:30 парень вышел с места жительства в Амур-Нижнеднепровском районе города и до настоящего времени не вернулся. Ребенок не разговаривает.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!