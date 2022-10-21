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  • Искали с собаками: на Днепропетровщине две женщины заблудились в лесу, собирая грибы

Искали с собаками: на Днепропетровщине две женщины заблудились в лесу, собирая грибы

Сегодня 12:24
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Две женщины потерялись в лесу вблизи Павлограда.

Новости Днепра про Искали с собаками: на Днепропетровщине две женщины заблудились в лесу, собирая грибы

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Вечером 20 октября, в полицию поступило сообщение о двух заблудившихся в лесу женщинах. Родные сообщили, что местные жительницы пошли собирать грибы, но потерялись. Они позвонили по телефону близким, чтобы те помогли им вернуться домой.

На поиск пропавших отправились полицейские Павлограда, родные, лесник и спасатели с собаками. Ближе к полуночи женщин нашли у водоема.

Они рассказали, что заблудились в лесу, как только стемнело. В поисках дороги домой, они оказались на месте слияния двух рек, поэтому куда бы ни шли всюду была вода и вернуться было трудно.

К счастью, все закончилось хорошо, женщины не нуждались в помощи медиков.

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Новости Днепра про Искали с собаками: на Днепропетровщине две женщины заблудились в лесу, собирая грибыУкраїнська Новости Днепра про Искали с собаками: на Днепропетровщине две женщины заблудились в лесу, собирая грибыРусский

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